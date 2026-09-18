Xiaomi'nin 7700 mAh Bataryalı Telefonu Türkiye'de! AMOLED Ekranı Var

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 17 5G Türkiye'de satışa sunuldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. 6 GB RAM'e sahip telefon, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Redmi Note 17 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 17 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin 999 TL, 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 27 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon siyah, turkuaz mavisi ve galaksi moru olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

Redmi Note 17 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,99 inç

6,99 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2396 piksel

1080 x 2396 piksel Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 6 GB

6 GB İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

Snapdragon 4 Gen 4 Batarya Kapasitesi: 7.700 mAh

7.700 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi Note 17 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,99 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2396 piksel çözünürlük, 1800 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Örneğin 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. 1800 nit parlaklık ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Redmi Note 17 5G'de Hangi İşlemci Bulunuyor?

Telefon gücünü Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından geliştirilen işlemcide 2.3 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu arada Redmi Note 15 5G'de Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Redmi Note 17 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Redmi Note 17 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Redmi Note 17 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi'nin yeni telefonu 7.700 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Redmi Note 15 5G'de 5.520 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.