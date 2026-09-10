A101'de Galaxy S26+, Redmi Note 15 Pro ve Galaxy A37 Satılıyor

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A101'de her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir kablosuz kulaklık olurken bazen monitör olabiliyor. Bu hafta ise Android telefonlar satılıyor. Bunlar arasında Samsung Galaxy S26+, Galaxy A37, Redmi Note 15 Pro, Galaxy A27 ve Redmi Note 14 Pro dahil olmak üzere pek çok telefon bulunuyor.

A101'de Galaxy S26+ ve Galaxy A37'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S26+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 68 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 4.900 mAh batarya kapasitesi de bulunuyor.

Galaxy A37'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 499 TL'ye satılıyor. Cihazda 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 12 megapiksel ön kamera bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit parlaklık sunuyor.

A101'de Redmi Note 15 Pro ve Redmi Note 14 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 15 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 25 bin 999 TL'ye satılıyor. Dimensity 7400 Ultra işlemcisine sahip olan telefonda 6.580 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. Telefonda 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera yer alıyor. 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Redmi Note 14 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 299 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel kamera yer alıyor. Bu arada cihazda 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

A101'de Galaxy A36 ve Redmi Note 14'ün Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A36'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 21 bin 799 TL'ye satılıyor. Gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 99 TL'ye satılıyor. Telefonun arkat arafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Telefonda 120Hz yenileme hızı ve 5.500 mAh batarya bulunuyor.

A101'de Galaxy A27 ve Galaxy A17'nin Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A27'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamear, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Galaxy A17'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 599 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

A101'de Galaxy A07 ve OPPO Reno 13F'nin Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A07'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor. Gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alan cihazda 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği mevcut.

OPPO Reno 13F'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı 2100 nit parlaklık sunuyor. 5.800 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

A101'de OPPO A5 ve General Mobile Era 30'un Fiyatı Ne Kadar?

OPPO A5'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

General Mobile Era 30'un 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Helio G50 işlemcisinden alan cihazda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

A101'de TECNO Spark Go 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

TECNO Spark Go 2'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 799 TL'ye satılıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.