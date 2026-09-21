AOC 320Hz OLED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı

AOC yeni bir oyun monitörü tanıttı. Bununla birlikte Agon AG277QSD'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Monitörde ayrıca DisplayPort 1.4'ten HDMI 2.1'e kadar birçok port bulunuyor.

AOC Agon AG277QSD'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 26,5 inç

Ekran Teknolojisi: QD-OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 320Hz

Ekran Parlaklığı: 515 nit

Ekran Tepki Süresi: 0,03 ms

Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3 portlu USB Hub ve 1 x 3,5 mm ses jakı

AOC Agon AG277QSD'nin Ekran Özellikleri Neler?

AOC Agon AG277QSD, 26,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, QD-OLED ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 320Hz yenileme hızı ve 515 nit parlaklık sunuyor. QD-OLED, siyahların tam siyah görünmesine imkân tanıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Örneğin 320Hz yenileme hızına sahip bir monitör, görüntüyü saniyede 320 kez yeniliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Özellikle Valorant ve Counter-Strike 2 gibi çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. Bu arada 320Hz'nin oldukça yüksek bir değer olduğunu belirtelim. 515 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Düşük tepki süresi sayesinde hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor. Böylece oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor. 0.03 ms tepki süresi, oldukça düşük bir değerdir. Monitör NVIDIA Sync özelliğini destekliyor. Bu özellik, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor.

Örneğin ekran kartı oyunda 140 FPS gösteriyorsa monitör yenileme hızını otomatik olarak 140Hz olarak ayarlıyor. Yani ekran kartı oyunda kaç FPS gösteriyorsa monitör de yenileme hızını anlık olarak o değere ayarlıyor. Böylece ekran yırtılması ve anlık takılma gibi bir sorun olmuyor.

AOC Agon AG277QSD'de Hangi Portlar Bulunuyor?

AOC Agon AG277QSD'nin portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, 3 portlu USB Hub ve bir adet 3,5 mm ses jakı bulunuyor. HDMI 2.1, yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. DisplayPort 1.4 ise bilgisayardan gelen görüntüyü ekrana kayıpsız şekilde ekrana yansıtıyor.

AOC Agon AG277QSD Türkiye'de Satılacak mı?

AOC Agon AG277QSD'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda AOC Agon AG277QSD'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

AOC Agon AG277QSD'nin Fiyatı Ne Kadar?

AOC Agon AG277QSD için 2 bin 799 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 20 bin 411 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Online rekabetçi oyunları oynayan kişiler için yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi önemli bir avantaj. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.