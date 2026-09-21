Çift Ekranlı Android Telefon Tanıtıldı! 120Hz Yenileme Hızına Sahip

Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Lava, Virat Curve'i tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip telefon çift ekran ile birlikte geliyor.

Lava Virat Curve'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.67 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1100 nit

İkinci Ekran: AMOLED

İşlemci: Dimensity 7100

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

İşletim Sistemi: Android 16

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Boyut: 162,26 x 73,51 x 8,55 mm

Ağırlık: 184 gram

Lava Virat Curve'in Ekran Özellikleri Neler?

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1100 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. 120Hz sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

AMOLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Arka kameranın altında ikinci bir AMOLED ekran da bulunuyor. Bu ekran, gelen arama uyarıları ve bildirimler gösteriyor. Bunların yanı sıra pil yüzdesi ve şarj bilgisine ulaşılıyor.

Lava Virat Curve'in İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Dimensity 7100 işlemcisi bulunuyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, battle royale türünün başarılı örneği PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada Lava Virat V1 Pro'da sekiz çekirdeğe sahip Unisoc T8200 işlemcisi tercih edilmişti.

Lava Virat Curve'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Arka kamera 2K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 162,26 x 73,51 x 8,55 mm boyutlarında ve 184 gram ağırlığında olan telefonun ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Lava Virat Curve Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Lava'nın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lava Virat Curve'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Lava Virat Curve'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lava Virat Curve'in Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen Lava Virat Curve için 250 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 12 bin 200 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. AMOLED ekran ise telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.