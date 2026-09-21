Realme 16 Pro 5G'nin Harry Potter sürümü tanıtıldı. Telefonun arka yüzeyinde Hogwarts ve Harry Potter logoları bulunuyor. Kahverengi renge sahip olan özel sürümün kutusunda Hogwarts kabul mektubu ve tren bileti, Hogwarts logolu kılıf, telefon iğnesi, karakter kartpostalları ve Hogwarts logolu ayraçlar yer alıyor.

Realme 16 Pro 5G'nin Harry Potter Sürümünün Fiyatı Ne Kadar?

Realme 16 Pro 5G'nin Harry Potter sürümü için 657 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 32 bin TL'ye denk geliyor. Telefonun arayüzü Harry Potter temasına uygun şekilde tasarlandı. Özel sürümün standart sürüm ile aynı donanım özelliklere sahip olduğunu belirtelim.

Realme 16 Pro 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 7300 Max

Dimensity 7300 Max RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

IP66 / IP68 / IP69 / IP69K Boyut: 162,6 x 77,6 x 7,75 mm

162,6 x 77,6 x 7,75 mm Ağırlık: 192 gram

192 gram İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

Realme 16 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Çok canlı renklere sahip AMOLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Realme 16 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 7300 Max işlemcisinden alıyor. İşlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üreitm süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Realme 16 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Realme 16 Pro 5G'nin arka yüzeiynde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Editörün Yorumu

Harry Potter serisini seven biri olarak özel sürümün tasarımını çok beğendim. Özel sürüm genel olarak çok şık görünüyor. Telefon sadece şık tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de öne çıkıyor. AMOLED ekranda film izlemek ve oyun oynamak oldukça keyifli. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.