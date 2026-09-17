7100 mAh Bataryalı Nubia NaviX Ultra Tanıtıldı! 16 GB RAM ve Dahası

Nubia, NaviX Ultra isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelen cihazda yüksek batarya kapasitesi mevcut.

Nubia NaviX Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 4500 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 64 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 7100 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Nebula AIOS 2

Boyut: 162,11 x 75,69 x 7,62 mm

Ağırlık: 208 gram

Nubia NaviX Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 4500 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Örneğin 144Hz yenileme hızına sahip telefon, görüntüyü saniyede 120 kez yeniliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli. 4500 nit parlaklık sayesinde ise güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebiliyor.

Nubia NaviX Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i bile 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Nubia NaviX Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Nubia NaviX Ultra'nın Bataryası Kaç mAh?

Android 16 tabanlı Nebula AIOS 2 ile birlikte gelen Nubia NaviX Ultra, 7.100 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. 208 gram ağırlığında ve 162,11 x 75,69 x 7,62 mm boyutlarında olan cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Nubia NaviX Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Nubia NaviX Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Nubia Neo 5G, Nubia Air, Nubia Z80 Ultra ve Nubia Music dahil olmak üzere Nubia'nın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nubia NaviX Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Nubia NaviX Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 5.999 yuan (43.644 TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 6.499 yuan (47.282 TL)

16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 7.499 yuan (54.557 TL)

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Nubia NaviX Ultra'nın en iyi amiral gemisi telefon modellerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde öenmli bir avantaj sağlayacak. Bu arada OLED ekranın telefon kullanımını daha keyifli hâle getirdiğini belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.