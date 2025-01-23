ChatGPT Çöktü mü? Dünyanın En Popüler Yapay Zeka Aracına Erişilemiyor

Dünyanın en popüler yapay zeka aracı ChatGPT'ye an itibariyle ulaşılamıyor. Geliştirici OpenAI'ın kendi sitesi ve Sora gibi diğer araçlarına erişim sağlanırken, sohbet botuna erişmeye çalışan kullanıcılar Bad Gateway ya da 503 hatasıyla karşılaşıyor. İşte detaylar!

ChatGPT Çöktü mü?

Not: ChatGPT, saat 15:28 itibariyle yeniden erişilebilir durumda. Sorun şimdilik düzeltilmiş gibi görünse de bazı kullanıcılar hala erişim problemlerinden şikayetçi.

Hatırlayacağınız üzere ChatGPT ilk çıktığı zaman sık sık kesinti haberleri ile gündeme geliyordu. Ancak şirket aldığı yatırımlarla ve abonelik gelirleri ile altyapısını güçlendirmiş ve bu sorunları zaman içerisinde gidermeyi başarmıştı. Bu nedenle zaman zaman olan kısa kesintiler hariç "ChatGPT çöktü mü?" sorusu hayatımızan çıkmıştı.

Ancak şirket son 10 gün içerisindeki ikinci büyük kesintisi ile gündeme geldi. Aşağıda yer alan Downdedector ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere ChatGPT'nin çöktüğünü bildiren kullanıcı sayısı 15:00 itibariyle zirveye çıktı. Her ne kadar bu Downdedector'ün Türkiye sitesi olsa da globalde de durum farklı değil.

OpenAI ve şirketin CEO'su Sam Altman henüz X ya da bir başka platform üzerinden kesintinin neden kaynaklandığını açıklamadı.