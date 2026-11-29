Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

GitHub'da orijinal projelerin değiştirilmiş kopyalarını kullanan geliştiriciler, bilgisayarlarına parola ve erişim bilgilerini çalan bir trojan bulaştırabiliyor. Bilgisayar korsanları, TrojanPony siber saldırısında sahte Claude Code becerileri (skills) üzerinden zararlı yazılım MopsStealer'ı yaymaya başladı.

TrojanPony Saldırısı Hangi Projeleri Hedef Alıyor?

Hackerlar, 26 Temmuz ile 1 Ağustos 2026 arasında 0xwilliamortiz adlı GitHub hesabı üzerinden popüler becerilerin değiştirilmiş sürümlerini yayınladı. Bu projelerin arasında ponytail-improved, agents-council, andrej-karpathy-skills, openclaude-improved, humanizer-cli ve ratchet bulunuyor.

Sahte projeler, orijinal sürümlerin işlevlerini büyük ölçüde aynı şekilde sunuyor. Zararlı kod ise kurulum veya kullanım sırasında çalışıyor. Örneğin ponytail-improved kurulum sırasında, agents-council ise her görev çağrıldığında zararlı dosyayı çalıştırabiliyor. AIR Security, orijinal projelerin saldırıdan etkilenmediğini belirtiyor. Bulaşma riski, sahte sürümlerin yüklenmesinden kaynaklanıyor.

Notepad++ Nasıl Trojan Bulaştırmak İçin Kullanılıyor?

Sahte beceri çalıştırıldığında Notepad++'ın gerçek ve dijital olarak imzalanmış güncelleyicisi devreye giriyor. Hackerlar "exe" dosyasının adını değiştiriyor. Güncelleyicinin kendisi zararlı değil. Aynı klasöre yerleştirilen libcurl.dll dosyası ise değiştirilmiş bir kütüphane.

Windows'un DLL yükleme mekanizmasından yararlanan hackerlar, güncelleyicinin kendi klasöründeki bu zararlı dosyayı yüklemesini sağlıyor. Güvenilir bir program üzerinden zararlı komutlar çalıştırılmasının yolu da bu şekilde açılıyor.

Zararlı DLL, Microsoft Defender'a belirli klasörler için istisnalar ekliyor. Güvenlik yazılımını tamamen kapatmak yerine trojanın yerleştirildiği konumların taranmasını engelliyor ve MopsStealer sisteme yükleniyor. Zararlı yazılım, Windows'un gerçek RuntimeBroker.exe dosyasını taklit ediyor. Orijinal dosya ise System32 klasöründe bulunuyor.

MopsStealer, oluşturduğu dört zamanlanmış görev sayesinde bilgisayar yeniden başlatıldığında da çalışabiliyor. Daha sonra bilgisayar korsanının sunucusundan ek modüller indiriyor. Bunların arasında kullanıcıların parolalarını ve erişim bilgilerini ele geçiren bir zararlı yazılım da bulunuyor.

TrojanPony Kaç GitHub Deposuna Yayıldı?

Depo türü Sayı Sahte beceri forkları 413 GTA VI sahte portunun bot forkları 50 Ele geçirilen geliştirici depoları 20 Sahte yapay zekâ uygulamaları 3 GTA VI sahte portu 1

AIR Security'nin 26 Kasım 2026 tarihli sayımına göre zararlı yazılımın bulunduğu toplam 487 herkese açık depo tespit edildi. TrojanPony saldırısı, sahte Claude Code eklentilerinin dışına da taşmış durumda. Kasım ayında RightForm, Studsmith ve PromptReel isimli sahte yapay zekâ uygulamaları da aynı zararlı yazılım altyapısıyla ilişkilendirildi.

Hackerlardan biri, geliştirici Akagi201'e ait çalınmış bir GitHub erişim anahtarını kullanarak 20 gerçek depoya zararlı dosyalar ekledi. GitHub'daki saldırgan hesabının silinmesi, daha önce oluşturulan kopyaları ortadan kaldırmadı. Hesap kapatıldıktan sonra oluşturulmuş 413 fork hâlâ erişilebilir durumda kaldı.

TrojanPony Bulaştığı Nasıl Anlaşılır?

Kontrol edilecek unsur Şüpheli durum gup.xml Yanında beklenmedik bir EXE ve libcurl.dll bulunması libcurl.dll Claude beceri veya eklenti klasöründe bulunması RuntimeBroker.exe C:\ProgramData\Windows\Microsoft konumunda bulunması Windows Defender Trojan:Win64/DLLHijack.MK!MTB uyarısı Zamanlanmış görevler AIR raporunda belirtilen şüpheli görevlerin bulunması

Claude Code kullanıcılarının şu klasörleri de incelemesi gerekiyor:

~/.claude/skills

~/.claude/plugins

~/.claude/plugins/marketplaces

Claude Code Becerilerini Yüklerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Claude Code becerileri, yazılım geliştirme sürecindeki farklı görevleri otomatikleştirebiliyor. Fakat bu beceriler sadece yazılı talimatlardan oluşmuyor. İçlerinde çalıştırılabilir dosyalar ve ek betikler de olabiliyor. O yüzden bir beceriyi yüklemeden önce şu kontrolleri yapmakta fayda var:

Projenin geliştiricisine ait orijinal GitHub deposunu bulun.

Sadece proje adına ve yıldız sayısına bakarak güven kararı vermeyin.

Kurulum dosyalarını ve çalıştırılan komutları inceleyin.

Beklenmedik EXE, DLL ve derlenmiş dosyalara dikkat edin.

Güvenlik tarayıcılarının PASS sonuçlarını tek başına yeterli kabul etmeyin.

Mümkün olduğunda kaynağı doğrulanmış projeleri ve kontrollü dağıtım kanallarını tercih edin.

Editörün Yorumu

Claude Code becerileri, sıradan bir yazılım bağımlılığından biraz daha farklı bir güven ilişkisi oluşturuyor. Bir beceriye verilen izinler ve bilgisayarda çalıştırabildiği komutlar, onu sadece bir talimat dosyası olmaktan çıkarıyor.

TrojanPony saldırısında sahte projelerin orijinalleri gibi çalışması da bu yüzden önemli. Kullanıcı işini yapan bir eklentiye güveniyor ama arka planda hangi dosyaların çalıştığını bilmiyor. Örnekten de görebileceğiniz gibi, üç ayrı güvenlik taramasından geçmesi bile yeterli olmamış. O yüzden bir beceriyi yüklemeden önce ne yaptığını incelemek artık bir alışkanlık olarak benimsenmeli.