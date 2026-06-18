558 TL'lik İki Efsane Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Epic Games, daha çok oyuncu kitlesine ulaşmak adına her hafta düzenli olarak bedava oyun veriyor. Geçen hafta The Ouroboros King ve Warhammer 40,000: Speed Freeks'i ücretsiz dağıtan şirket, bu hafta ise birbirinden ilgi çekici iki oyunu hiçbir ücret ödemeden alma imkânı sağlıyor.

Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Dağıtıyor?

Epic Games, Robobeat ile Citizen Sleeper'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Tabii, bu fırsat sonsuza kadar geçerli değil. Her iki oyunu almak için de son tarih 25 Haziran 2026 saat 18.00 olarak belirlendi. Belirtilen tarihten sonra oyunlar yeniden ücretli hâle getirilecek ve o noktadan sonra oyunları oynamak isteyenlerin harcama yapması gerekecek.

FIRSAT Citizen Sleeper %100 İNDİRİM Ücretsiz ₺279,00 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

FIRSAT ROBOBEAT %100 İNDİRİM Ücretsiz ₺279,00 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Peki, bu harcamadan kasıt ne kadar bir meblağa denk geliyor? Robobeat ve Citizen Sleeper'ın her biri şu an Epic Games'te 279 TL'ye satılıyor. Bu da her iki oyunu da almak isteyenlerin toplamda 558 TL ödemesi gerekeceği anlamına geliyor. Oyunlardan sadece birini alacak olanlara 279 TL çok yüksek gelmeyecektir ama her ikisini oynamak isteyenler için fiyatın biraz yüksek olduğu söylenebilir. O yüzden bu fırsatı kesinlikle kaçırmamak gerekiyor.

Robobeat Nasıl Bir Oyun?

Robobeat'te bir ödül avcısısınız. Ace adlı karakteri yönettiğimiz bu yapımda amacımız ise Frazzer adlı bir sanatçıyı yakalamak. Oyunda tamamen müziğin ritmine göre hareket ediyorsunuz. Zıplayabiliyor, kayabiliyor ve duvarlarda koşabiliyorsunuz. Yüksek tempolu aksiyon oyun, roguelike türünde olduğu için oynanış da her seferinde değişiyor. En iyi yanı ise kendi müziklerinizi yükleyip onların ritmine göre oynamayı mümkün kılması.

Robobeat'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 ve üstü

Windows 10 ve üstü Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 580 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 580 / AMD Radeon HD 7870 İşlemci: Intel Core i3-4150 / AMD FX-4300

Intel Core i3-4150 / AMD FX-4300 RAM: 4 GB

4 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Kullanılabilir Depolama Alanı: 3,5 GB

Citizen Sleeper Nasıl Bir Oyun?

Citizen Sleeper, bilim kurgu oyunları arasında konumlanıyor. Oyunda temelde bir dijital bilinçten ibaretsiniz ama insan bedenine yerleştiriliyorsunuz. Sizi yaratan şirket ise geri almak istiyor ama bunun yerine kendi başınıza hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bu açıdan tam olarak bir siberpunk oyunu olduğu söylenebilir. İçerik yönünden oldukça zengin. İnsanlarla konuşabiliyor, çeşitli işlerle uğraşabiliyorsunuz. Genel olarak kendi yolunuzu kendiniz çiziyorsunuz.

Citizen Sleeper'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

Windows 7 ve üstü Ekran Kartı: DirectX 11 uyumlu ekran kartı

DirectX 11 uyumlu ekran kartı RAM: 4 GB

4 GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 2 GB

Editörün Yorumu

Açıkçası siberpunk türünü çok seviyorum. Robobeat elbette tam olarak siberpunk türüne sahip oyun değil ama türün kendine özgü stilini yansıtıyor. Citizen Sleeper ise başlı başına siberpunk temalı bir yapım. O yüzden her ikisini de denedim ve çok beğendim. Sadece Citizen Sleeper'ın biraz ağır bir temposu olduğunu düşünüyorum. Robobeat ise tam olarak aksiyon dolu yapım arayanlara hitap ediyor. Hangi tarza daha çok yatkınsanız onu denemenizi tavsiye ederim.