Çok Beklenen Bütçe Dostu Orta Segment Telefon Ertelendi!

İngiltere merkezli akıllı telefon üreticisi Nothing'in çatısı altında faaliyet gösteren CMF, akıllı telefon dünyasında dikkat çeken bir açıklamayla gündeme geldi. Şirket, 2026 yılı içerisinde yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeyeceğini duyurdu. Görünüşe göre şirket, merakla beklenen modelini erteleme kararı aldı. Peki CMF, neden bu kararı aldı? İşte ayrıntılar...

CMF Phone 3 Pro Çıkmayacak mı?

Nothing'in fiyat-performans odaklı alt markası CMF, en son geçen yılın nisan ayında tanıttığı Phone 2 Pro modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. 249 euro başlangıç fiyatı ve şık tasarımıyla göze çarpan cihazın ardından gözler, markanın bir sonraki akıllı telefonu olması beklenen Phone 3 Pro'ya çevrilmişti. Ancak şirketten gelen son açıklama yeni bütçe dostu modeli bekleyen kullanıcıları üzecek gibi görünüyor.

A lot of you have been asking when the next CMF phone is coming and as always we'd rather be transparent.



CMF Phone 2 Pro was a product we were incredibly proud of. It even won Budget Phone of the Year from MKBHD and the response from all of you made it even more special.



We… — Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) June 19, 2026

Nothing'in kurucu ortağı Akis Evangelidis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada geçen yıl tanıtılan Phone 2 Pro'nun halefi olacak Phone 3 Pro'nun bu yıl piyasaya sürülmeyeceğini duyurdu. Evangelidis, özellikle bellek maliyetlerindeki ciddi artış nedeniyle yeni modeli çıkarsalar bile kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir fiyatla satışa sunmanın şu an için mümkün olmadığını belirtti.

CMF Phone 3 Pro Neden Çıkmayacak?

Açıklamaya göre CMF, Phone 3 Pro üzerinde çalışıyor ancak artan üretim maliyetleri nedeniyle cihazın piyasaya sürülmesi şu an için mümkün görünmüyor. Peki bunun tam sebebi ne? Son dönemlerde akıllı telefonlardan tabletlere, bilgisayarlardan oyun konsollarına kadar birçok elektronik ürünün fiyatında yaşanan artışı siz de fark etmişsinizdir. Bu yükselişin temel nedenlerinden biri ise yapay zekâ dünyasının hızla büyümesiyle birlikte bellek talebinin rekor seviyelere ulaşması.

Bellek üreticileri, daha yüksek kâr marjı sunduğu için üretim kapasitelerinin önemli bir kısmını yapay zekâ şirketlerine ayırıyor. Bu durum tüketici elektroniği tarafında bellek arzının daralmasına yol açarken fiyatların da hızla yükselmesine neden oluyor. Sonuç olarak RAM maliyetleri ciddi ölçüde artmış durumda.

CMF'nin yeni bir akıllı telefon tanıtmama kararının arkasında da tam olarak bu var. Şirket, yükselen bellek maliyetlerini cihaz fiyatına yansıtmak zorunda kalacak. Ancak fiyat etiketinin çok yüksek olması, satış performansını olumsuz etkileyecek. Üstelik CMF'nin zaten bütçe dostu telefonlar ile bilinmesi nedeniyle fiyatı yüksek bir model çıkarması da pek mümkün değil. Bu nedenle CMF, yeni modelin fiyat-performans dengesini kaybedeceğini düşünerek Phone 3 Pro'yu şimdilik piyasaya sürmemeyi tercih etmiş görünüyor.

Yeni CMF Telefonu Ne Zaman Tanıtılabilir?

Şu an için CMF'nin uygun fiyatlı yeni telefonunun ne zaman tanıtılacağına dair resmî bir tarih paylaşılmış değil. Ancak şirketin açıklamaları Phone 3 Pro'nun tamamen iptal edilmediğini, yalnızca ertelendiğini gösteriyor. Cihazın bellek maliyetlerinin biraz daha düşük olduğu bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bellek krizinin ise 2027 veya daha sonraki yıllarda sona ereceği tahmin ediliyor. Hatta 2030 yılına dair tahminler bile var. Sonuç olarak şu an için bir belirsizlik söz konusu.

Editörün Yorumu

Son yıllarda yapay zekâ dünyasında önemli gelişmelere şahit olduk ve bu gelişmeler, hayatımızda önemli bir yer edinen ChatGPT gibi yapay zekâ araçlarını ortaya çıkardı. Ancak diğer yandan donanım maliyetlerinin yükselmesine neden olduğu için de biraz üzgünüm. Bu arada yalnızca CMF değil; Apple, Samsung, Xiaomi ve OPPO gibi dev üreticiler de artan maliyetler nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor. Umarım bu kriz en kısa sürede sona erer.