Apple CEO'sundan Açıklama: iPhone Fiyatları Artacak!

Apple CEO'su Tim Cook kısa bir süre önce endişelendiren bir açıklama yaptı. Cook, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda 2026 yılı itibariyla sıkça duyduğumuz artan bileşen maliyetlerinin bir noktada Apple'ı da etkileyeceğini söyledi. Bu da doğal olarak markanın ürünlerinde bir fiyat artışı olacağı anlamına geliyor.

Apple Ürünlerinin Fiyatında Artışa Gidecek mi?

Tim Cook Apple'ın bileşen maliyetlerindeki artışı mümkün olabildiğince absorbe etmeye çalıştığını söyledi. Bunu biraz daha açacak olursak şirket bu maliyet artışlarını direkt olarak kullanıcılara yansıtmamaya çalışıyor. Ancak görünüşe göre bu durum artık pek de sürdürülebilir değil. Zira marka bellek fiyatlarının normal seviyelere dönmemesi durumunda iPhone başta olmak üzere teknolojik ürünlerinin fiyatlarında artışa gitmek zorunda kalacak.

Bize yansıtılan devasa fiyat artışlarını hafifletmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve müşterilerimizi bu artışlardan korumaya çalışıyoruz. Ancak durum sürdürülemez hale geldi. Tüketici ürünleri için bellek fiyatlandırmasının ve tedariğinin makul seviyelere dönmesi kesinlikle gerekiyor. İşin özü bu.

Cook, hangi ürünlerde fiyat artışlarının olacağını ve bu artışların ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı. Ancak önümüzde iPhone 18 etkinliğinin olduğunu belirtelim. Marka eylül ayında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra tanıtılacak. Standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise 2027'nin ilk aylarında raflardaki yerini alacak. Bu durumun ilk belirtilerini yeni seriyle birlikte görebiliriz.

iPhone 18 Serisi Zamlı mı Gelecek?

Tim Cook halihazırda potansiyel bir fiyat artışının sinyallerini vermişken doğal olarak iPhone 18 serisinin de nasıl fiyatlandırılacağı merak konusu haline geldi. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar ise şirketin en azından bu yıl serinin başlangıç fiyatlarında devasa değişikliklere gitmeyeceği yönünde. Bu doğrultuda iPhone 18'in selefi gibi 799 dolarlık (vergisiz 37.109 TL) bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 18 Pro'nun sızdırılan fiyatına baktığımızda ise standart modeldeki gibi başlangıç fiyatının bir önceki nesille aynı olacağını görebiliyoruz. Yani cihaz 1.099 dolarlık (vergisiz 51.043 TL) bir fiyatla satışa çıkacak. Benzer bir durum iPhone 18 Pro Max için de geçerli olacak. Cihaz selefiyle aynı yani 1.199 dolar (55.688 TL) seviyesinde bir başlangıç fiyatına sahip olacak diyebiliriz.

Ancak bu durum akıllı telefonun diğer depolama seçenekleri için geçerli olmayabilir. Şirket 512 GB ve 1 TB gibi opsiyonlarda bazı fiyat artışları yapacak gibi görünüyor. Şu an için net bilgiler paylaşılmasa da iPhone 18 serisinin başlangıç fiyatlarının sabit tutulması ve diğer opsiyonlarının ise biraz daha pahalı olması söz konusu.

iPhone'lar Türkiye'de de Zamlanacak mı?

Tim Cook'un bahsettiği bu olay tüm dünya için geçerli. Yani marka bileşen maliyetlerinden dolayı ürünlerine zam yapma kararı alırsa bu Türkiye'yi de doğrudan etkileyecektir. Zaten marka ülkemizde belirli aralıklarla döviz kurundan veya vergilerden dolayı fiyat artışlarına gidiyor. Hatta buna bir örnek verecek olursak iPhone 17 ilk tanıtıldığında Türkiye fiyatı 77.999 TL olarak açıklanmıştı. Akıllı telefonun 18 Haziran itibarıyla fiyatı ise 84.999 TL oldu. Yani aradan geçen sürede cihaza 7.000 TL zam geldi diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Bileşen maliyetlerindeki artışın bir noktada Apple'ı da etkileyeceğini biliyordum. Tim Cook'un son açıklaması da çok yakında iPhone'lara zam geleceğinin bir işareti sayılabilir. Umarım son sızıntılardaki gibi en azından cihazların başlangıç fiyatları sabit kalır. Tabii bu durum sadece Apple'a özgü değil. Diğer markaların da yakın zamanda ürünlerinde fiyat artışına gideceğini düşünüyorum