Akılalmaz Kampanya: Çocuğu Olana GTA 6 Ücretsiz!

Oyun dünyasında bugüne kadar pek çok farklı kampanyaya şahit olduk. Ancak bu kez sınırların epey bir zorlandığını söylememiz gerekiyor. Zira heyecanla beklenen GTA 6 için yapılan bu yeni kampanya oyun dünyasında epey bir ses getirdi. Buna göre çocuğunuzun doğum tarihini tam GTA 6'nın çıkış tarihine denk getirirseniz oyunu ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. İşte gairp kampanyanın şartları ve konuyla ilgili detaylar...

Bugün Birlikte Olun 9 Ay Sonra GTA 6'yı Ücretsiz Alın!

Oyun sektöründe sürekli yeni reklam kampanyaları ve farklı pazarlama stratejileri geliştirilir. Bu sayede piyasaya yeni çıkacak oyunlar için tüketicilerin dikkati çekilirken dünya genelinde de yeni oyunun viral olması sağlanır. Ancak Norveç'teki bir dağıtıcı firma reklam stratejisini bir kaç üst basamağa taşıyarak gerçekten ilginç bir reklam stratejisine imza attı. Yapılan reklamda çocuk sahibi olursanız GTA 6'yı ücretsiz olarak edineceğinizi bildirdiler.

Buna göre Kampanyayı başlatan şirket Norveç merkezli teknoloji mağazası Komplett. Sosyal medya paylaşımında ise şu ifadeye yer veriliyor: Bugün birlikte olun, 9 ay sonra GTA 6’yı bizden ücretsiz alın. Bu iddiaya göre, eğer bebeğiniz Grand Theft Auto 6 çıkış tarihinde doğarsa mağaza size oyunu ücretsiz verecek. Haberi ilk duyuran kaynaklardan biri de PC Gamer oldu. Haberde kampanyanın gerçek olduğu ancak tamamen pazarlama amaçlı viral bir çalışma olduğu vurgulanıyor.

Gerçekten bu kampanyaya katılmak isteyenler olur mu bilemeyiz ancak kısa bir hesap yapmak gerekirse GTA 6’nın çıkış tarihi Kasım 2026 olarak planlanıyor. Ortalama gebelik süresi 9 ay olduğuna göre, teorik olarak belirli bir tarihte hamile kalınması gerekiyor. Ancak burada birkaç kritik nokta var: Kampanya yalnızca Norveç sınırları içinde geçerli. Doğumun tam olarak çıkış gününe denk gelmesi gerekiyor ve tabikide oyun fiyatı ile bir çocuğun büyütülmesi arasında astronomik fark bulunuyor.

Kampanya açıkça mizahi bir dille sunulmuş olsa da resmi bir paylaşım. Yani evet teknik olarak gerçek bir kampanya var. Ama bu bir “hayat planı” değil viral pazarlama hamlesi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...