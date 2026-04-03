18 GB RAM'e Sahip Motorola Razr 70 Geliyor! OLED Ekranı Var

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu Razr 70'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Razr 70'in batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. Cihaz, serinin bir önceki modeli olan Razr 60'tan daha yüksek batarya kapastiesine sahip olacak. Şarj hızı ise aynı seviyede kalacak.

Motorola Razr 70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ana Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel

Ana Ekran Teknolojisi: pOLED

İkinci Ekran Boyutu: 3,63 inç

İkinci Ekran Teknolojisi: pOLED

İkinci Ekran Boyutu: 1056 x 1066 piksel

İşlemci: 2,75 GHz sekiz çekirdekli işlemci

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 18 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 4.610 mAh

Hızlı Şarj: 30W

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Motorola Razr 70'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu, 4.610 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 30W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Motorola Razr 60'ta 4.500 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Dolayısıyla yeni modelin batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Motorola Razr 70'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Razr 70'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Katlanabilir telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön ve arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Razr 60'ta 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Katlanabilir telefonun 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabildiğini belirtelim.

Motorola Razr 70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Katlanabilir telefonun ana ekranı, 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Razr 70, pOLED ekranda 1080 x 2640 piksel çözünürlük sunacak. İkinci ekran ise 3,63 inç büyüklüğünde olacak. Bu ekran ise 1056 x 1066 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Razr 60'ta pOLED, 1080 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit maksimum parlaklık yer alıyor.

Razr 70'te 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu iki özellik, genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

Motorola Razr 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Razr 70'in nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber katlanabilir telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Razr 60, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Razr 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon Razr 70'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Motorola Razr 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60, 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Razr 70, Razr 60'tan daha güçlü bir donanıma sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 55 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, dolayısıyla katlanabilir elefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Razr 70, önceki modelden daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite artışı, donanım ve yazılım optimizasyonlarıyla birleştiğinde daha uzun pil ömrünün elde edilebileceğini düşünüyorum. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise filmlerde karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmaması. Ayrıca renkler de çok canlı gösteriliyor.