125 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2,5 GB'a Düşürüldü (Video)

Bir geliştirici, Grand Theft Auto V ya da kısaca GTA 5'in dosya boyutunu düşürmek için başladığı projede aşırı ileri gitti. Öyle ki geldiği noktada oyunun dosya boyutu 2,5 GB'a kadar düştü. Bu ultra düşük sistemlere yönelik sürümde oyunun nasıl göründüğüne dair görüntüler de paylaşıldı.

2,5 GB'lık GTA 5 Nasıl Görünüyor?

GTA 5'i bilgisayarınıza yüklemek için normalde 125 GB alana ihtiyacınız bulunuyor. Bir geliştirici ise alandan tasarruf etmek ve oyunun düşük sistemlerde dahi sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için oyunun boyutunu küçültmek istedi ancak çalışmanın sonunda ortaya çıkan görüntülerin pek de Grand Theft Auto V ile bir alakasının olmadığı görüldü.

Modders have managed to compress GTA 5 from 120GB down to 2.5GB



It required removing missions, audio, maps and more, somehow the game still functions despite all the cuts and is the most ultra lightweight version of GTA 5 to date pic.twitter.com/O0Oj5ImlgX — Synth Potato🥔 (@SynthPotato) February 14, 2026

Oyunun görsel açıdan orijinalliğini kaybetmesi bir kenara, karakterlerin de kim olduğu artık belli değil. Geliştirici o kadar çok ileri gitti ki ana karakterlerin ne saçını ne yüz hatlarını görebiliyoruz. Ayrıca silinen dokular da doğrudan dikkat çekiyor. Binalar ve yollar sanki oyun geliştirme sürecinin henüz başındaymış gibi izlenim veriyor. Ayrıca oyunun fizik kuralları da artık o kadar gerçekçi değil. Örneğin araçlar yolun içine girebiliyor.

Günün sonunda ortada hâlâ çalışan bir oyun var ancak oyunda ortalama 6-7 FPS alabiliyorsunuz. Ayrıca karakter aşırı yavaş hareket ediyor, oyundaki eylemleriniz gecikmeli olarak işleniyor. İlginç bir şekilde oyundaki silahlar hâlâ kullanılabiliyor, çatışmaya girilebiliyor ve hatta paraşütle bile atlanabiliyor. Hile kodları da hâlâ aktif.

GTA 5, 2,5 GB'a Nasıl Düşürüldü?

Geliştiriciler, oyunun boyutunu büyük ölçüde düşürmek için son deree agresif bir temizlik sürecinden geçti. Oyunun âdeta iskeletini elde etmek için tüm hikâye modu kaldırıldı. Ayrıca çok fazla yer kaplayan radyo, karakter diyalogları ve çevresel seslerin büyük bir kısmı kaldırıldı. Öte yandan Los Santos haritasının "önemli bir kısmı" kaldırıldı, çevre detayları da yok edildi. Oyunda yüksek çözünürlüklü dokular kaldırılırken onların yerine düz renk şeklinde basit dokular eklendi.

2,5 GB'lık GTA 5 Oynanabilir mi?

Teknik olarak 2,5 GB'lık GTA 5'i oynamak mümkün ancak oyundan keyif almak neredeyse imkânsız. Düşük FPS sorunu, görsel eksiklikler ve çok daha fazlası ile karşılaşılabiliyor. Dolayısıyla sıradan oyuncuların bu modla oynaması önerilmiyor.

Kaldı ki bu mod, oyunu gerçekten 2,5 GB boyutunda oynatmak için değil, bir oyunun gerçekte ne kadar küçültülebileceğini göstermek için geliştirildi. Rockstar Games'in böylesine devasa oyunu dahi bu şartlar altında açılabiliyor. Bu da teknik açıdan oldukça etkileyici.