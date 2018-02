Counter-Strike'ın Yapımcısı Seattle'da Hapse Atıldı

Bugün milyonlarca kişinin oynadığı Counter-Strike serisini geliştiren iki kişiden biri olan Jess Cliffe, Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle eyaletinde çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla hapse atıldı.

Minh "Gooseman" Le ve Jess "Cliffe" Cliffe, 1999 yılında Counter-Strike’ı Half-Life’ın bir modu olarak geliştirmişler ve büyük başarı yakalamışlardı. İkilinin geliştirdiği modun çok tutmasının ardından Counter-Strike Valve tarafından satın alınmış ve modun geliştiricileri Valve’da oyun tasarımcısı olarak çalışmaya başlamışlardı. 1999’dan bu yana geliştirilen bütün Counter-Strike oyunlarında imzası olan Jess Cliffe ise dün sabah saatlerinde Seattle’da tutuklandı.

Cliffe’nin çocuklara yönelik cinsel istismar yaptığı iddiasıyla tutuklandığı haberlerinin yayınlanmasından sonra yetkililer ilk etapta açıklama yapmaktan kaçınsalar bile tutuklama dosyasının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından olayın gerçek olduğu anlaşıldı.

Olayın ayrıntılarının ne olduğuna dair henüz Jess Cliffe tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, "terrorists win" ve "the bomb has been planted" gibi Counter-Strike’ın unutulmaz cümlelerini seslendirmesiyle kulaklarımızda yer eden Cliffe’nin, Valve’daki işinin askıya alındığı ve olayın açıklığa kavuşturulmasının ardından nihai kararının verileceği de Valve tarafından yapılan açıklamalar arasında kendisine yer buldu.