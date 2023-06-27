CS 1.6 Tam Ekran Yapma Rehberi

CS 1.6 tam ekran yapma işleminin çok hızlı bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyor. Bu rehberde uzun yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran Counter Strike 1.6'nın tam ekran modunda oynanabilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

FPS türünün en başarılı örneklerinden biri olan Counter Strike 1.6'yı ister pencere modunda isterseniz tam ekran modunda oynayabilirsiniz. Eğer oyunu tam ekranda oynamak istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayabilirsiniz.

CS 1.6 Tam Ekran Yapma Adımları

Counter Strike 1.6'yı açın.

"Options" menüsüne girin.

"Video" sekmesini görüntüleyin.

"Run in a window" kısmındaki işareti kaldırın.

"Resolution" bölümünden yüksek çözünürlük seçin.

"Display Mode" bölümünden "Widescreen" seçeneğine tıklayın.

"Apply" butonuna tıklayın.

Valve tarafından sunulan popüler FPS oyununu tam ekranda oynayabilmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Counter Strike 1.6'yı açın. Oyunu açtıktan sonra "Options" menüsüne girin. "Video" sekmesinden "Run in a window" seçeneğinin karşısındaki kutucukta tik işareti varsa işareti kaldırın.

"Resolution" bölümünün altında yer alan kutucuğun üzerine tıklayın. Karşınıza çeşitli çözünürlük seçenekleri çıkacak. Bu seçenekler arasından monitörünüzün desteklediği yüksek çözünürlüğü seçin. Örneğin monitörünüz 1080 x 1920 çözünürlüğü destekliyorsa "Resolution" bölümünden o çözünürlüğü seçin.

"Display Mode" bölümünün altında bulunan kutucuğa tıklayın. Bu adımı uyguladığınızda "Normal" ve "Widescreen" olmak üzere iki farklı seçenek göreceksiniz. Bu seçenekler arasından "Widescreen" seçeneğine basın. Son olarak işlemi onaylamak için "Apply" butonuna tıklayın.

"Apply" butonuna tıklamanız hâlinde oyun kapanacak ve tam ekran modunda yeniden açılacak. Böylelikle işlem tamamlanmış olacak. Artık söz konusu oyunu tam ekranda oynayabilirsiniz.

CS 1.6 Nasıl Bir Oyun?

İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz Counter Strike 1.6, FPS türünde bir oyundur. Günümüzde hâlâ en popüler oyunlar arasında yer alan CS 1.6'da Dust 2, Nuke, Inferno ve Assault dahil olmak üzere çok sayıda harita bulunuyor. Haritaların yanı sıra çeşitli silahlar da yer alıyor.

Tüm dünyada çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyunda ayrıca pek çok mod mevcut. Bu modlar, oyuncuların oyunda uzun süre boyunca keyifli zamanda geçirmesine imkân tanıyor.

Bu yazıda Counter Strike 1.6 tam ekran yapma işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları sırasıyla uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.