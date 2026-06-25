Cupra'dan Performanslı Station-Wagon Sürprizi: Leon VZx Sportstourer

Son dönemde birçok üretici station-wagon modellere veda ederken Cupra'dan dikkat çekici bir hamle geldi. İspanya merkezli üretici, Leon Sportstourer modelin performanslı versiyonunu tanıttı. Cupra Leon VZx Sportstourer olarak adlandırılan model, kullanışlılık ve sportifliği bir arada sunuyor.

Cupra Leon VZx Sportstourer Nasıl Bir Tasarıma Sahip?

Yeni performanslı station-wagon model tasarımını hatchback kardeşi ile paylaşıyor. Yeni modelin üçgen formlu farları, Cupra'nın imzası niteliğindeki üçgen formundaki üçlü LED aydınlatmalara ev sahipliği yapıyor. Alt taraftaki geniş girişi ise aracın sportifliğini ortaya koyuyor. Yan bölümde aracın arka tarafında doğru uzanan omuz çizgisi ve 19 inç boyutundaki bakır rengi jantlar bizleri karşılıyor.

Arka bölümde de yine hatchback modelin tasarımı korunuyor, Sportstourer sadece daha uzun. Performanslı station-wagon modelde üçgen grafiklere sahip stop lambaları birbirine doğru uzanıyor. Bu bölümün merkezinde aydınlatmalı Cupra logosu yer alıyor. Aşağı tarafta bulunan difüzör ve dörtlü egzoz çıkışı ise Leon VZx Sportstourer'ın standart bir station-wagon olmadığını kanıtlıyor.

Cupra Leon VZx Sportstourer'ın İç Mekanı Nasıl?

Cupra Leon VZx Sportstourer iç mekanda da yine kardeşi ile aynı tasarıma sahip. Altı düz olarak tasarlanan sportif direksiyon simidi ve geniş bilgi-eğlence sistemi ekranı araçta ilk dikkat çeken detay oluyor. Sportif detaylarla donatılan iç mekanda hatchback modele göre en büyük fark ise bagaj bölümünde. Cupra'nın yeni performanslı modeli 620 litrelik bagaj hacmi ile kullanışlılık ve performansı bir arada sunmayı vadediyor.

Cupra Leon VZx Sportstourer Ne Kadar Güçlü?

Cupra'nın yeni performanslı station-wagon modeli kaputunun altında 333 beygir güç ve 420 Nm tork üretebilen 2,0 litrelik turbo beslemeli motora ev sahipliği yapıyor. Bu özel model, 300 beygir güce sahip olan hatchback kardeşine göre de daha güçlü yapısıyla öne çıkıyor. Yeni model, 7 ileri DSG ile gücünü VZ versiyonlardan farklı olarak dört tekerleğe birden aktarıyor.

Cupra, dört tekerlekten çekiş sisteminin de yardımı ile yeni modellerinin 100 km/s hıza sadece 4,8 saniyede çıktığını açıkladı. Bu süre, Leon VZx Sportstourer'ı en hızlı station-wagon araçlardan birisi yapıyor. Yeni modelin arka aksında sunulan tork yönlendirme sistemi de bir diğer yenilik. Statiion-wagon model bu sayede çok daha iyi yol tutuş vadediyor.

Cupra Leon VZx Sportstourer Özellikleri Neler?

Motor: 2.0 TSI

2.0 TSI Güç: 333 beygir

333 beygir Tork: 420 Nm

420 Nm 0-100 km/s hızlanma: 4,8 saniye

4,8 saniye Maksimum hız: 250 km/s

250 km/s Boyutlar: 4.656 mm uzunluk - 1.799 mm genişlik - 1.466 mm yükseklik

4.656 mm uzunluk - 1.799 mm genişlik - 1.466 mm yükseklik Bagaj hacmi: 620 litre

Cupra Leon VZx Sportstourer'ın Fiyatı Ne Kadar?

Cupra, Avustralya'da satışa sunduğu yeni modeli için yaklaşık 50 bin dolarlık (2 milyon 325 bin TL) bir fiyat belirlemiş durumda. Ülkemizde sunulduğu takdirde yeni modelin yaklaşık olarka 7 milyon 530 bin TL'lik fiyat etiketine sahip olmasını bekleyebiliriz. Ancak yüksek vergi dilimi ve station-wagon olması dolayısı ile Leon VZx Sportstourer muhtemelen ülkemize adım atmayacak.

Editörün Yorumu

Cupra, SUV modellerin hüküm sürdüğü piyasada performanslı bir station-wagon model ile iddialı bir giriş yapıyor. Yeni model, sahip olduğu dört tekerlekten çekiş ve 4,8 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ile büyük fark yaratıyor. Bunun yanında sunduğu 620 litrelik bagaj hacmi ise böyle performanslı bir modele kullanışlılık getiriyor. Yeni model özellikle hem kullanışlılık hem de performans arayan aileler için oldukça iyi bir seçim olabilir.