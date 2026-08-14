Turkcell’in Ne Kadar Para Kazandığı ve Abone Sayısı Belli Oldu

Turkcell, 2026 yılının ikinci çeyreğinde ne kadar para kazandığını açıkladı. Şirketin mobil abone sayısı ilk kez 40 milyonu aşarken fiber, Superbox, TV+ ve veri merkezi yatırımlarındaki büyüme sürdü.

Turkcell 2026'nın 2. Çeyreğinde Ne Kadar Gelir Elde Etti

Turkcell’in 2026'nın ikinci çeureğinde elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine kıtasla yüzde 2,5 artarak 71,8 milyar TL’ye çıktı. Söz konusu paranın 5,2 milyar TL'si şirketin net kârı olarak açıklandı. Turkcell 2026'nin ilk üç ayında ise 68,4 milyar TL gelir elde edip 4,6 milyar TL kâr açıklamıştı.

Bu doğrultuda şirketin 2026'nın ilk yarısındaki toplam kârı 9,8 milyar TL oldu. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada değişen ekonomik koşullara rağmen gelirlerde reel büyümenin devam ettiğini söyledi. Ayrıca yılın ilk yarısında elde edilen kazancın yüzde 23,2'sinin yatırımlara ayrıldığının da altını çizdi.

Turkcell'in Kaç Mobil Abonesi Var?

Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde ayrılan aboneler hesaba katıldığında 243 bin yeni mobil abone kazandı. Böylece toplam mobil abone sayısı şirket tarihinde ilk kez 40 milyonu geçti. Faturalı abone sayısı da aynı dönemde 284 bin arttı.

Şirket, 5G’nin kullanıma sunulmasının ardından çekim gücü, internet hızı ve bağlantı sürekliliği gibi alanlarda müşteri memnuniyetinin yükseldiğini açıkladı. Belirtmekte fayda var ki yeni aboneler sadece Turkcell hat sahiplerinden kaynaklanmıyor. Superbox da şirketin artan abone sayısında etkili oldu.

Superbox Kaç Yeni Kullanıcı Kazandı?

Superbox’ın abone sayısı ikinci çeyrekte 64 bin arttı. Bu, söz konusu ürünün 2020’nin ikinci çeyreğinden bu yana gösterdiği en güçlü üç aylık performans oldu. Ki ben daha pek çok kişinin yerinde sayan internet altyapılarına karşı Superbox'ı tercih ettiğini düşünürsek bu oldukça normal. Superbox’ın son bir yılda kazandığı toplam abone sayısı 163 bini geçti. Turkcell’in aktardığı BTK verilerine göre şirket, kablosuz ev interneti pazarında yüzde 74 paya sahip.

Fiber İnternet Kaç Yeni Haneye Ulaştı?

Turkcell, ikinci çeyrekte fiber internet altyapısını 194 bin yeni haneye götürdü. Fiber kullanıcılarının şirketin sabit internet aboneleri içindeki payı yüzde 80’e yükseldi. Yüksek hızlı paketlere olan ilgi de arttı. Fiber aboneleri arasında saniyede 1.000 megabit ve üzerindeki hızları kullananların oranı yüzde 8’den yüzde 29’a çıktı.

TV+'ın Abone Sayısı Kaç Oldu?

TV+, ikinci çeyrekte 123 bin yeni abone kazandı. Platformun toplam abone sayısı 2,7 milyonu aştı. HBO Max, Apple TV, NBCUniversal ve Paramount ile yapılan anlaşmalar platformun dizi ve film seçeneğini genişletti. S Sport, tabii spor ve Eurosport içerikleri de TV+ üzerinden izleyicilere sunuldu.

Turkcell, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak güncelledi. Şirket, fiyat artışlarının etkisi çıkarıldığında gelirlerinin yüzde 5 ile yüzde 7 arasında büyümesini bekliyor. Turkcell ayrıca yıl boyunca gelirinin yaklaşık dörtte birini yatırımlara ayırmayı planlıyor.

Editörün Yorumu

Benim için Turkcell'in paylaştığı rapordaki en dikkat çekici olay Superbox abone sayısındaki artış oldu. Bildiğiniz üzere Türkiye'deki internet altyapısı kelimenin tam anlamıyla rezalet. Evet fiber internet giden hane sayısı sürekli artıyor ama bu artış yeterli kalmıyor. Superbox ise 1500 TL'ye altyapının 100 mbps görmediği yerlerde 500-600 mbps internet imkanı sağlıyor.

Umarım Superbox abone sayısındaki artış Turkcell'in bu alana daha çok yatırım yapmasını ve daha rekabetçi kampanyalar sunmasını sağlar. Hem kotanın hem de hızların artması benim gibi kullanıcıların kullanıcıların şu an için en büyük isteği.