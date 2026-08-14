Sanki Yıl 1970: McLaren McL 6GT Hidrolik Direksiyon ve Manuel Şanzımanla Geliyor!

Bruce McLaren, M6GT olarak isimlendirdiği aracını maalesef tamamlayamadı. Can-Am (Canadian-American Challenge Cup) serisine katılan M6A yarış otomobilini temel alarak oluşturulması planlanan M6GT, Bruce McLaren'in 1970 yılındaki ölümü nedeniyle yollara çıkamadı. Sadece 3 adet prototipi üretilen bu model aradan geçen 56 yılın ardından tekrar McLaren'in gündemine geldi.

McLaren McL 6GT Hangi Özelliklere Sahip?

1970 yılında Bruce McLaren ile beraber kaybolan M6GT projesi aradan geçen uzun yıllarından ardından yeniden karşımıza çıkıyor. McLaren'in geçmişe saygı niteliğinde gördüğü bu otomobil günümüz teknolojisiyle ancak geçmişten kopmadan şekillendirilecek. Bu da arka tekerleklere güç gönderen V8 motor, hidrolik direksiyon ve gerçek bir manuel vites anlamına geliyor.

2026 Monterey Otomobil Haftası'nda gün yüzüne çıkarılan McL 6GT modeli şirketin kurucusuna bir saygı niteliği taşıyor. Karbon fiber monokok bir şasiye sahip olan araçta aynı şekilde karbon fiber gövde panelleri kullanılmış. İngiltere merkezli üretici ayrıca 1992 yılında üretilen F1 modelinden bu yana ilk defa bir aracında gerçek bir manuel şanzımana ev sahipliği yapacak.

Bir konsept otomobilden çok daha fazlası olan bu modelin 2028 yılında yollara çıkması planlanıyor. Bu oldukça özel olan model McLaren'in mevcut serilerinin hiçbirine dahil edilmeyecek. Yeni model, Sport, Super ve Ultimate olarak adlandırılan mevcut serilerin daha üzerine konumlandırılarak 'ultra özel' bir statüye sahip olacak.

McLaren McL 6GT Nasıl Bir Tasarıma Sahip?

McLaren'in yeni modeli tasarım anlamında M6GT'ye önemli göndermelerde bulunuyor. Bu özel model mevcut McLaren modellerinin aksine önde ve arkada geniş havalandırma kanallarına sahip değil. McL 6GT bunun yerine tıpkı atası olarak nitelendirebileceğimiz M6GT'deki gibi dikey konumlandırılan farlara, merkezi bir ön hava girişine ve 'kammback' adı verilen bir tasarım çizgisine sahip.

Kammback tasarımı özellikle 1960 ve 1970'li yıllarda markaların araçlarının sürtünme katsayısını azaltmak için kullandığı uzun kuyruklu yapıya verilen isim olarak tanımlayabiliriz. Bu uzun kuyruk tasarımı genellikle keskin bir çizgi ile bitirilir, bu sayede araçların çok daha aerodinamik olması sağlanırdı. McL 6GT modelinde de buna benzer bir tasarım görüyoruz.

Arka bölümde de yine orijinal modelin tasarım detayları devam ediyor. Aracın motor kapağına doğru alçalan tavan yapısı yeni modelde de korunmuş. Bruce McLaren'in imzasını da motor kapağı üzerinde görüyoruz. McL 6GT'nin stop lambaları da yine orijinal modele saygı duruşu niteliğinde oldukça ince şekilde tasarlanmış.

McLaren McL 6GT'nin İç Mekan Tasarımı Nasıl?

İç mekanda dikkat çeken ilk detay mevcut modellerin aksine dokunmatik ekran yerini fiziksel tuşların alması oluyor. McLaren bu bölümde M6GT modelinin hissiyatını en iyi şekilde yansıtmak istemiş. Aracın dijital gösterge paneli ise araçta günümüze yönelik verilen tek taviz olarak nitelendirilebilir. İngiliz üretici dijital ekrana rağmen netliğin ve çekiciliğin korunduğu iddiasında.

Aracın kokpitinde yarış geçmişine uygun şekilde bolca karbon fiber görüyoruz. Şirket bu karbon fiberleri gizleme gereği duymamış. Bu sayede aracın çok daha yalın görünmesi sağlanmış. İç mekanda hiç kuşkusuz en dikkat çekici detaylardan bir diğeri ise manuel şanzıman oluyor. McLaren, birçok rakibinin aksine taklit bir vites sistemi yerine bu bölümde gerçek bir şanzımana yer vermeyi tercih etmiş.

Editörün Yorumu

McLaren yeni McL 6GT modeli iele geçmişe gerçek anlamda bir saygı duruşunda bulunuyor. Hidrolik direksiyon, manuel şanzıman ve elektrik desteği olmayan içten yanmalı bir motor günümüzde gerçekten kulağa bir hayal gibi geliyor. İngiliz şirket ise kurucusunun hayalindeki arabayı 56 yıl sonra olsa bile gerçeğe dönüştürerek ona saygısını bir kere daha sunuyor.

Yeni model hakkında bildiklerimiz şimdilik oldukça sınırlı. Yeni modelin V8 motorunun atmosferik mi yoksa turbo mu olacağı ya da üretim adedi henüz bilinmiyor. Ancak İngiliz üretici muhtemelen aracın geri kalanında olduğu gibi saf sürüş karakterini bırakmamak adına McL 6GT modelinde atmosferik bir motor sunacaktır. Aracın üretim adedinin de oldukça sınırlı olacağını şimdiden söylemek mümkün.