Popüler Açık Dünya Oyununda Büyük İndirim Başladı: Fırsatı Kaçırmayın!

Steam'den açık dünya konseptini seven oyunculara müjde geldi. Platform kısa bir süre önce ilk çıktığı dönemde fazlasıyla eleştirilen, ancak zamanla yayınlanan güncellemelerle kendisini toparlayan Cyberpunk 2077 için indirim yaptı. Peki oyunun indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Cyberpunk 2077 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam tarafından başlatılan son indirim kampanyasıyla birlikte Cyberpunk 2077'nin fiyatında yüzde 70'lik bir indirim yapıldı. Oyunun fiyat etiketi bu kapsamda 44,99 dolardan (2.089 TL) 13.49 dolarak (626 TL) kadar düştü. Söz konusu indirimin 25 Haziran'a kadar devam edeceğini de belirtelim. Yani oyunu satın alıp almama konusunda karar vermek için önünüzde 6 günlük bir süre olacak.

Cyberpunk 2077 Epic Games Store'da Kaç TL?

Epic Games Store’da Cyberpunk 2077 için şu anda herhangi bir indirim yok. Bu doğrultuda yapımın platformda 999 TL’lik bir fiyat etiketiyle satıldığını söyleyebiliriz. Bunun dışında platformun verilerini kontrol ettiğimizde yapımın en son 14 Mayıs’ta yüzde 65 oranında indirime girdiğini görebiliyoruz. Yani şu anda olmasa bile çok yakında Cyberpunk 2077’nin fiyatı Epic Games Store’da da düşebilir.

Cyberpunk 2077 Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar?

Cyberpunk 2077 şu anda Xbox mağazasında indirimsiz olarak 1.999 TL’den satılıyor. Ancak oyunu Xbox’ta oynayabilmek için bu ücretleri ödemenize gerek yok. Eğer Xbox Game Pass Premium veya Ultimate aboneliklerinden birine sahipseniz yapımı herhangi bir ek ücret ödemeden sınırsız şekilde oynama imkanınız bulunuyor. PlayStation’da da benzer bir durum geçerli. An itibarıyla 2.799 TL gibi bir fiyata satılan oyun PlayStation Plus Extra abonelik planına dahil.

Cyberpunk 2077 Nasıl Bir Oyun?

Cyberpunk 2077 fütüristik gelecekteki Night City isimli bir şehirde geçen bir açık dünya macera oyunu diyebiliriz. Paralı asker V karakterini yönettiğiniz oyunda Göçebe, Sokak Çocuğu veya Şirketçi olmak üzere üç farklı seçenekten birini seçerek maceraya başlıyorsunuz. Birinci şahıs bakış açısıyla oynanan bu yapımda silah kullanımı, yakın dövüş, bilgisayar korsanlığı, mekanik ve elektronik implantlar gibi ilgi çekici unsurlar da bulunuyor.

Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB boş alan

Editörün Yorumu

Cyberpunk 2077 ilk çıktığı dönemde fazlasıyla eleştirilse de bence şu anda gayet başarılı bir oyun. Bence Steam tarafından yapılan son indirim hiç de fena değil. Yani açık dünya oyunlarını seviyorsanız hazır indirimdeyken Cyberpunk 2077'yi düşük fiyatlardan satın alıp deneyebilirsiniz.