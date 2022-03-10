Cyberpunk 2077 Steam'de! The Witcher 3 Wild Hunt'ın yaratıcılarından açık dünya aksiyon rpg oyunu Cyberpunk 2077 yüksek inceleme puanlarıyla da dikkat çekiyor.

Erkan Calp - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cyberpunk 2077 İndir

Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED tarafından geliştirilen hikaye tabanlı açık dünya rol yapma oyunu. Windows PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında indirilebilir olan aksiyon rpg oyununda ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşinde olan V adlı bir kanun kaçağı paralı askerin yerine geçiyorsunuz. Güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City’de geçen bir açık dünya aksiyon macera hikayesinin parçası olun! Cyberpunk 2077 Steam'den indirilebilir! Yüksek inceleme puanları alan oyunu yukarıdaki Cyberpunk 2077 İndir butonuna tıklayarak PC'nize yükleyebilirsiniz.

Yaklaşık 15 yıldır geliştirilen ve 2020 yılında lansmana çıkan başarılı oyun, Steam üzerinde lansmana çıktığından bu yana adeta peynir ekmek gibi satıyor. 2020 yılından bu yana dek milyonlarca adet kopya satan başarılı aksiyon oyunu, Türkçe dahil olmak üzere 18 farklı dil seçeneği ile bilgisayar platformunda oynanmaya devam ediliyor.

The Witcher 3: Wild Hunt’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan açık dünya aksiyon macera oyunu Cyberpunk 2077’de sibernetik güçlendirmelerle donanmış bir siber haydut - kanun kaçağı - paralı asker olarak oynuyorsunuz. Suç, şiddet ve vücut güçlendirmenin bir yaşam biçimi olduğu Night City’nin devasa dünyasında, cesur sokaklarında ölümsüzlüğün anahtarı olduğu söylenen bir implant prototipini bulmak için zaman geçiriyorsunuz. Şimdiye kadarki en riskli işiniz. Karakterinizin siber gereçlerini, yeteneklerini, oynanış stilini özelleştirebiliyorsunuz. Verdiğiniz kararlar çok önemli; doğrudan hikayenin seyrini değiştiriyor ve bambaşka bir dünyada buluyorsunuz kendinizi.

Cyberpunk 2077 Steam'de!

Cyberpunk 2077 PC’de Standard Edition ve Collector’s Edition seçenekleriyle geliyor. Standart sürümde oyun dışında bazı dijital bonus içeriklere (oyun müziği, oyun tasarımından seçilmiş resimler içeren kitapçık, CyberPunk kaynak kitabı, PC ve mobil için duvar kağıtları) sahip oluyorsunuz. Koleksiyon sürümünde bunlara ek olarak metal kaplı koleksiyon kutusu, ciltli sanat kitabı, metal pim seti, koleksiyon kitabı, anahtarlık, oyunun ana karakteri V’nin 25 cm’lik figürü, Night City şehir rehberi kopyası, Night City kartpostalları, Night City haritası, bomba sticker seti, oyun kodu ve müzik CD’leri gibi pek çok fiziksel hediyeye sahip oluyorsunuz.

Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım Cyberpunk 2077 oyununu kaldırır mı? Cyberpunk 2077 PC'de oynamak için hangi donanımlar gerekli? İşte Cyberpunk 2077 PC sistem gereksinimleri;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB boş alan

Cyberpunk 2077 PC Çıkış Tarihi

Cyberpunk 2077 PC platformuna 10 Aralık 2020’de çıkış yaptı.

Arayüz ve diyaloglarda Türkçe dili destekleyen, hikayesinin yanında grafikleriyle de etkileyici bir aksiyon rpg olan Cyberpunk 2077’nin etkileyici sinematik videosunu da izlemenizi öneririz. Hollywood’un ünlü oyuncusu Keanu Reeves’in yer aldığı CyberPunk 2077 E3 2019 videosunun yanında oyunu satın almayı düşünenler için, Standard ve Collector's Edition resmi kutu açılımı (unboxing) videosunu da paylaşıyoruz: