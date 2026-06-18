Dacia'nın En Ucuz Elektriklisi Spring Yenileniyor!

Renault çatısı altında bulunan Dacia, elektrikli otomobil pazarına ilk olarak 2021 yılında girmişti. Spring adı verilen model, ülkemizde uzun süre satışta olmasa da özellikle Avrupa'da uygun fiyatı ile önemli satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Bu başarıyı devam ettirmek isteyen Dacia, Spring modelinin yeni nesli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Dacia Spring Nasıl Bir Tasarıma Sahip Olacak?

Dacia, paylaştığı bir görsel ile yeni Spring modelinin müjdesini verdi. Aracın sadece arka bölümünün bir kısmını gözler önüne seren görsel, yeni elektrikli otomobil hakkında bazı fikirler veriyor. Ayrıca yeni modelin çekilen casus görselleri de aracın tasarımı hakkında daha fazla bilgi sunuyor.

Aracın daha önce ortaya çıkan casus görselleri, mevcut modelden daha köşeli bir tasarıma işaret ediyordu. Ayrıca yerden yüksek yapısı ile A segment bir crossover model ile karşılaşmayı bekliyoruz. Yeni paylaşılan teaser görsel de bu bilgileri kanıtlar nitelikte.

Aracın paylaşılan görselde aracın stop lambalarını, bagaj kapağının ortasında büyük DACIA yazısını ve sol alt köşedeki SPRING yazızını ortaya koyuyor. Bunların yanı sıra aracın köşeli çizgileri de paylaşılan görsel ile gözler önüne serilmiş durumda. Dik bir bagaj kapağına sahip olan aracın arka tamponunun da daha sportif bir görünüme sahip olacağını söyleyebiliriz.

Yeni Dacia Spring'in Özellikleri Neler?

Yeni Spring Renault'un yeni AmpR Small platformu üzerinde yükselecek. Bilindiği gibi Fransız üretici bu platformu Twingo, 4 E-Tech ve 5 E-Tech modellerinde kullanıyor. Ayrıca yeni Nissan Micra ve Alpine A290 modelleri de aynı mimari üzerinde yükseliyor. Bu açıdan yeni Dacia Spring'in oldukça yetenekli bir küçük elektrikli model olacağını söylemek yanlış olmaz.

Aracın motor seçenekleri henüz Dacia tarafından paylaşılmış değil. Ancak aracın platform kardeşi Twingo E-Tech'e baktığımızda 82 beygir güç ve 175 Nm tork üretebilen bir elektrik motoru ile karşılaşıyoruz. Renault'un küçük elektrikli otomobili 27,5 kWh'lik batarya ile yaklaşık 263 kilometre menzil sunabiliyor. Yeni Spring'in de benzer özellikler sunmasını bekliyoruz.

Renault Twingo E-Tech Özellikleri Neler?

Güç: 82 beygir

Tork: 175 Nm tork

0-100 km/s hızlanma: 12,1 saniye

Maksimum hız: 130 km/s

Batarya kapasitesi: 27,5 kWh

Menzil: 263 kilometre

Yeni Dacia Spring Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Romanya merkezli üretici henüz yeni elektrikli otomobilinin tanıtımı için bir tarih vermedi. Ancak yeni modelin lansmanının 12-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Paris Otomobil Fuarı'nda yapılması bekleniyor. Yeni model bu tarihten sonra Avrupa'da satışa sunulacaktır. Şu anda ilk nesli ile Avrupa'da yaklaşık 17 bin euroluk bir fiyat etiketine sahip olan aracın yeni neslinin 18 bin euro civarında bir fiyattan alıcı bulması bekleniyor.

Dacia Spring, ilk nesli ile satışa sunulmuş olsa da Türkiye'de uzun süre barınamadı. Genel olarak A segment araçların fazla tercih edilmediği ülkemizde yeni nesil Spring'in satışa sunulup sunulmayacağı henüz net değil. Ancak eğer ülkemizde satışa sunulursa yeni modelin yaklaşık 1 milyon 450 bin TL olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Dacia Spring, yeni Renault mimarisi ile oldukça büyük potansiye taşıyor. Küçük elektrikli otomobil özellikle Avrupa'da uygun fiyatı ile önemli bir tercih olabilir. Uygulanan ÖTV nedeni ile uygun fiyatlı olmaktan uzaklaşan A segment araçlar maalesef ülkemizde fazla tercih edilmiyor. Dacia Spring de her ne kadar ümit vadediyor olsa da muhtemelen ülkemiz için uygun bir seçenek olmayacak.