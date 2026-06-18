Togg'dan LFP Batarya Hamlesi: Menzil Aynı Kaldı Ama Teknoloji Değişti

Togg uzun menzilli T10X ve T10F modellerinde oldukça önemli bir güncellemeye imza attı. Yerli otomobil üreticisi artık bu modellerde NMC batarya yerine LFP batarya teknolojisine geçiş yaptı. Şirket tarafından yapılan bu sessiz sedasız değişim araçların güncellenen teknik verileri ile ortaya çıktı.

Togg T10X ve T10F Modellerinde Batarya Değişikliği Ne Getirdi?

Yapılan güncelleme ile NMC bataryalardan LFP bataryalara geçiş yapan her iki modelde küçük değişiklikler bizleri bekliyor. Buna göre eski versiyonlarda 88,5 kWh batarya paketine sahip olan modeller artık 89,6 kWh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapacak. Bu değişiklik araçların menzil verilerini değiştirmedi. Araçların enerji tüketim değerlerinde ise küçük bir artış mevcut.

Yeni LFP bataryalar ile birlikte araçların ağırlıkları da bir miktar artış göstermiş. Bunun yanı sıra yüzde 20'den yüzde 80'e 28 dakika olan DC şarj süreleri 26,5 dakikaya gerilemiş. Ayrıca araçların 0-100 km/s hızlanmalarında da küçük bir geri çekilme mevcut. 7,5 saniyede 100 km/s hıza ulaşan T10F için bu değer artık 8 saniye olarak belirtiliyor.

Togg T10X ve Togg T10F Eski ve Yeni Özellikllikleri

Togg T10X V2 (NMC) Togg T10X V2 (LFP) Togg T10F V2 (NMC) Togg T10F V2 (LFP) Güç 218 218 218 218 Tork 350 350 350 350 0-100 km/s hızlanma 7,8 8 7,5 8 Maksimum hız 185 185 172 172 Batarya kapasitesi 88,5 89,6 88,5 89,6 Enerji tüketimi 19,1 19,7 17,4 17,5 Menzil 523 523 610 610 DC şarj süresi (%20-%80 28 26,5 28 26,5 Ağırlık 2106 2195 2126 2160

NMC ve LFP Bataryalar Arasındaki Farklar Neler?

NMC ve LFP bataryalar arasında enerji yoğunluğu, dayanıklılık ve maliyet konusunda önemli farklar yer alıyor. Togg modellerinde önceden sunulan NMC bataryalar daha yüksek enerji yoğunlukları ile benzer ağırlıklarda daha yüksek menziller sunabiliyor. LFP bataryalar ise daha düşük enerji yoğunluklarına rağmen daha uzun ömürleri ile öne çıkıyor.

NMC bataryalar içerisinde barındırdıkları değerli toprak elementleri olarak nitelendirilen Nikel, Mangan ve Kobalt ile maliyet açısından dezavantaja sahip. Lityum, demir ve fosfat elementlerine sahip olan LFP bataryalar ise daha düşük maliyetleri ile öne çıkıyor. Düşük maliyetler nedeniyle birçok üretici de LFP bataryalara geçiş yapmış durumda.

LFP Bataryaların Soğuk Havada Performansı Nasıl?

LFP bataryaların NMC bataryalara göre en büyük dezavantajı ise soğuk havalarda ortaya çıkıyor. LFP bataryalar soğuk havalarda yüzde 25'e kadar bir performans düşüşü gösterirken NMC bataryalarda bu değer yaklaşık 15 oluyor. Togg kullanıcılarının araçlarında karşılaşacağı en büyük değişiklik muhtemelen soğuk havalardaki menzil farkları olacak.

Diğer yandan LFP bataryalar ise daha yüksek termal güvenlik sunarak bu konuda NMC bataryaların önüne geçiyor. Ayrıca çoğu batarya sistemlerinin aksine LFP batarylar yüzde 100 oranında şarj edilmeye çok daha müsait. Hatta üreticiler batarya kalibrasyonu açısından kullanıcıları tam şarj etmeleri konusunda teşvik ediyor.

Editörün Yorumu

Gördüğünüz gibi her iki bataryanın da birbirlerine karşı çeşitli avantajları ve dezavantajları mevcut. Togg ise menzili sabit tutarak bu değişikliği kullanıcı deneyimi bakımından oldukça sınırlı tutmaya özen göstermiş. Çoğu kullanıcı için bu değişiklikler hissedilmeyecektir. Daha düşük maliyetlere sahip LFP bataryaların araç fiyatlarına nasıl yansıyacağını ise bekleyip göreceğiz.