PC platformuna çıkışı için gün saydığımız Days Gone için uzun bir aradan sonra yeni detaylar paylaşılmaya devam ediliyor. Son gelen detaylara göre, Days Gone PC çıkış tarihi ve teknik detayları ortaya çıktı.

Sony geçtiğimiz sene içerisinde Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununu PC platformuna çıkartarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Söylenti olarak karşımıza çıkan bu söylentinin gerçekleşmesi, elbette birçoğu için bir şeylerin değişmeye başladığının işaretçisi olmuştu. Çünkü, bildiğiniz gibi bu zamana kadar Sony Worldwide Studios bünyesindeki hiçbir stüdyonun oyununun PlayStation dışındaki bir platforma çıktığını görmemiştik. Haliyle bu, ileride daha başka PS4 oyununun Sony konsolu dışındaki bir platforma çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu ve Days Gone ile bu soru cevabını bulmuştu.

Geçtiğimiz ay SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan ile yapılan röportaj sırasında, Horizon: Zero Dawn - Complete Edition sonrasında, önümüzdeki süreçte daha başka PS4 oyunlarının da PC platformuna geleceğini öğrenmiştik. Japon teknoloji devinin ‘platforma özel oyun’ konusundaki yaklaşımını önemli ölçüde değiştirmiş olmasının ardından, PC platformuna teşrif edecek olan bir diğer PS4 oyunu da Days Gone olacak.

Deacon St. John isimli bir karakterinin hikayesinin anlatıldığı Oregon eyaletinde geçen oyunda, yaşanan küresel bir salgın sonrasında insanlığın büyük bir bölümü Kaçıklar adı verilen bir türe dönüşüyor. Ana karakterimiz de kıyamet sonrası dünyada hayatta kalma mücadelesini sürdürürken, salgın sırasında öldüğünü zannettiği eşinin halen hayatta olduğuna dair güçlü bir ihtimalin varlığını keşfediyor. Sonrasında ise onu bulmak için zorlu bir maceraya atılıyor.

2019 yılında satışa sunulan oyun teknik sorunları nedeniyle ilk etapta eleştirilere maruz kalmış olsa da, çoğu PS4 kullanıcısının severek oynadığı oyunların arasında yer alıyor ve sıra PC kullanıcılarına da geliyor. Geliştirici Bend Studio ise Days Gone’ın Epic Games Store ve Steam çıkışı öncesinde, merak edilen teknik detaylar hakkında bazı bilgilendirmelerde bulundu.

Stüdyonun Twitter hesabı üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa, Days Gone oyununun PC versiyonu için herhangi bir kare hızı sınırlandırılması koyulmayacak. Bunların yanı sıra çok geniş ekran monitör ve tam başarım desteği, geliştirilmiş görsellik ve çok daha fazlasının olacağı söyleniyor. Epic Games Store ve Steam üzerinden yayınlanan olacak oyun, 26 Nisan 2021 tarihinde satışa sunulması bekleniyor. Eğer isterseniz, her iki mağazada da istek listenize alabiliyorsunuz.

Add #DaysGone to your wishlists now!



✅Ultra-wide monitor support

✅Unlocked frame rate

✅Improved graphics

✅Full Achievement support

✅And more!



Steam: https://t.co/ifQ5Sc2MSq

Epic: https://t.co/eKQZq69U4u pic.twitter.com/2D8u4dvMXR