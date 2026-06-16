XBOX İçin Yeni Bir Ödeme Seçeneği Geliyor: Şimdi Al, Sonra Öde

Bildiğiniz gibi günümüzde ötelemeli ödeme gibi fırsatlar ile karşılaşmaya devam ediyoruz. Mesela satın aldığımız bir ürünün ücretinin ilk taksidini veya tamamını birkaç ay sonra ödeme kolaylığı sunuluyor. Görünüşe gre bunun bir benzeri XBOX tarafında da hayata geçirilecek.

XBOX, Oyunculara Satın Alımlar İçin Ödeme Kolaylığı Mı Planlıyor?

XBOX, pek çok yönden gündemde kalmaya devam ediyor. Bu daha çok platforma özel oyun, Project Helix ve Temmuz ayında yaşanması beklenen işten çıkartma dalgası öncesinde stüdyo kapatma söylentileri ile olur iken, yakın bir zaman önce keşfedilen 'şimdi al, sonra öde' modeli de dikkatleri bir kez daha bu tarafa çekti.

The Xbox website will have the "Buy now Pay later" feature via Paypal & Klarna pic.twitter.com/ZdVnKOtOFi — red // Better xCloud (@redphx) June 15, 2026

Bir sosyal medya kullanıcısının keşfine göre söz konusu sistem, Klarna ve PayPal üzerinden işleyecek. Ortaya çıkan detaylara bakılırsa da satın alınan bir oyunu veya içeriğin ödemesi belirli taksitler halinde gerçekleştirilebilecek. Bu durum, fiyatı erişilebilir olmayan oyunlar ve içerik paketleri göz önünde bulundurulduğunda, oyuncular için bir parça kolaylık olabilir.

Yeni Ödeme Sistemi Nasıl İşleyecek?

Ortaya çıkan bilgilere bakılır ise PayPal tarafında ödemeyi, peşin fiyatına vade farksız dört taksit ile iki haftaya veya iki yıla kadar yayma seçeneklerinden birini tercih ederek yapabilmek mümkün olacak. Klarna tarafında ise satın alım tutarı üç takside bölünecek. İlkini satın alım esnasında yapacak olup, diğer iki taksit ise birer ay arayla yapılacak. Yani ister Klarna isterse de PayPal tercih edilsin, mevcut koşullara göre esnek bir ödeme sistemi oyuncuları bekliyor diyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde XBOX Üst Yöneticisi Asha Sharma, yıl sonuna kadar farklı iş modelleri arayışında olduklarını söylemişti. Project Helix konuşulur iken böylesi bir söylemde bulunulması ile mevcut nesil için yeni bir XBOX modelinin yolda olduğu düşünülmüştü. Ancak bu olası yeni ödeme sisteminin hayata geçirilmesi de akla yatkın duruyor. Artan oyun ve servis fiyatları karşısında oyuncuları mağazada tutabilmek için etkin bir adım olabilir.

Yine de henüz bu yeni ödeme sisteminin resmi olarak açıklanmadığını unutmamakta fayda var. Halihazırda internet sayfasının arka planında bulunuyor olup, ne zaman hayata geçirileceği, hangi pazarlarda geçerli olacağı ve hangi ürünleri kapsayacağı gibi birçok bilinmez söz konusu diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Hiç şüphe yok ki dünya genelinde artan pahalılık, tüm sektörleri vurmaya devam ediyor. Bu durum, Microsoft gibi büyük şirketleri dahi kara kara düşündürüyor. Bu kapsamda daha önceden şirket içinde belki de hiç gündeme gelmemiş olan farklı ödeme seçeneklerinin de düşünüldüğüne tanıklık ediyoruz. XBOX tarafının muhtemelen yakın zamanda hayata geçireceği bu yöntem, biz oyuncular için iyi bir fırsat olabilir. Bilhassa bütçe açısından sıkışık olunan bir dönemde çıkacak olan ve ilk günden oynamayı isteyeceğimiz oyunlar için maddi açıdan rahatlamayı beklemek durumunda olmayabiliriz. Elbette bu ödeme yönteminin kapsama alanı da büyük önem arz ediyor.