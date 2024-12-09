Deha Yeni Bölüm Ne Zaman? Deha Hangi Gün Yayınlanıyor?

Deha yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisini beğenen çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde reyting listesinde üst sıralarda konumlanan diziye dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Deha Yeni Bölüm Tarihleri

Deha 1. bölüm 22 Eylül tarihinde yayınlandı. İlk bölümüyle beraber büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin ikinci bölümü 29 Eylül, üçüncü bölüm ise 6 Ekim'de izleyiciler ile buluştu. Yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Deha 13. bölüm tarihi: 15 Aralık 2024

15 Aralık 2024 Deha 14. bölüm tarihi: 22 Aralık 2024

22 Aralık 2024 Deha 15. bölüm tarihi: 29 Aralık 2024

29 Aralık 2024 Deha 16. bölüm tarihi: 5 Ocak 2025

5 Ocak 2025 Deha 17. bölüm tarihi: 12 Ocak 2025

12 Ocak 2025 Deha 18. bölüm tarihi: 19 Ocak 2025

19 Ocak 2025 Deha 19. bölüm tarihi: 26 Ocak 2025

26 Ocak 2025 Deha 20. bölüm tarihi: 2 Şubat 2025

2 Şubat 2025 Deha 21. bölüm tarihi: 9 Şubat 2025

9 Şubat 2025 Deha 22. bölüm tarihi: 16 Şubat 2025

16 Şubat 2025 Deha 23. bölüm tarihi: 23 Şubat 2025

23 Şubat 2025 Deha 24. bölüm tarihi: 2 Mart 2025

2 Mart 2025 Deha 25. bölüm tarihi: 9 Mart 2025

9 Mart 2025 Deha 26. bölüm tarihi: 16 Mart 2025

Deha Hangi Gün Yayınlanıyor?

Yönetmenliğini Umut Aral, senaristliğini ise Damla Serim'in üstlendiği Deha dizisi pazar günleri yayınlanıyor. Şu ana kadar 10'dan fazla bölüm izleyiciler ile buluştu.

Deha Hangi Kanalda?

Deha dizisi Show TV'de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube veya PuhuTV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.

Deha 12. Bölüm Fragmanı

Deha Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Aras Bulut İynemli (Devran Karan)

(Devran Karan) Uğur Polat (İskender Karan)

(İskender Karan) Taner Ölmez (Cesur Karan)

(Cesur Karan) Onur Saylak (Ali Haydar)

(Ali Haydar) Melis Sezen (İmre Karan)

(İmre Karan) Ahsen Eroğlu (Esme)

(Esme) Seda Akman (Aysel Karan)

(Aysel Karan) Zuhal Gencer (Gülce Karan)

(Gülce Karan) Emel Göksu (Cavidan Karan)

(Cavidan Karan) Cenk Kangöz (Hakim Nalkoparan)

(Hakim Nalkoparan) Taner Rumeli (Yusuf Nalkoparan)

(Yusuf Nalkoparan) Umutcan Ütebay (Yaman Karan)

(Yaman Karan) Eylül Ersöz (Ceylan Karan)

Deha Dizisi Konusu

Matematik dehası olan Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyar. Bu nedenle üniversiteden burs alan Devran, kız arkadaşı Esme ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitme planı yapar ancak bundan önce babası İskender ile hesaplaşmak ister.

Deha dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aras Bulut'un yeni dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.