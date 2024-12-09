Deha Yeni Bölüm Ne Zaman? Deha Hangi Gün Yayınlanıyor?
Deha yeni bölüm ne zaman? Deha hangi gün yayınlanıyor? İşte Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtı!
Deha yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisini beğenen çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde reyting listesinde üst sıralarda konumlanan diziye dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Deha Yeni Bölüm Tarihleri
Deha 1. bölüm 22 Eylül tarihinde yayınlandı. İlk bölümüyle beraber büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin ikinci bölümü 29 Eylül, üçüncü bölüm ise 6 Ekim'de izleyiciler ile buluştu. Yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Deha 13. bölüm tarihi: 15 Aralık 2024
- Deha 14. bölüm tarihi: 22 Aralık 2024
- Deha 15. bölüm tarihi: 29 Aralık 2024
- Deha 16. bölüm tarihi: 5 Ocak 2025
- Deha 17. bölüm tarihi: 12 Ocak 2025
- Deha 18. bölüm tarihi: 19 Ocak 2025
- Deha 19. bölüm tarihi: 26 Ocak 2025
- Deha 20. bölüm tarihi: 2 Şubat 2025
- Deha 21. bölüm tarihi: 9 Şubat 2025
- Deha 22. bölüm tarihi: 16 Şubat 2025
- Deha 23. bölüm tarihi: 23 Şubat 2025
- Deha 24. bölüm tarihi: 2 Mart 2025
- Deha 25. bölüm tarihi: 9 Mart 2025
- Deha 26. bölüm tarihi: 16 Mart 2025
Deha Hangi Gün Yayınlanıyor?
Yönetmenliğini Umut Aral, senaristliğini ise Damla Serim'in üstlendiği Deha dizisi pazar günleri yayınlanıyor. Şu ana kadar 10'dan fazla bölüm izleyiciler ile buluştu.
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Deha Hangi Kanalda?
Deha dizisi Show TV'de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube veya PuhuTV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.
Deha 12. Bölüm Fragmanı
Deha Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri
- Aras Bulut İynemli (Devran Karan)
- Uğur Polat (İskender Karan)
- Taner Ölmez (Cesur Karan)
- Onur Saylak (Ali Haydar)
- Melis Sezen (İmre Karan)
- Ahsen Eroğlu (Esme)
- Seda Akman (Aysel Karan)
- Zuhal Gencer (Gülce Karan)
- Emel Göksu (Cavidan Karan)
- Cenk Kangöz (Hakim Nalkoparan)
- Taner Rumeli (Yusuf Nalkoparan)
- Umutcan Ütebay (Yaman Karan)
- Eylül Ersöz (Ceylan Karan)
Deha Dizisi Konusu
Matematik dehası olan Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyar. Bu nedenle üniversiteden burs alan Devran, kız arkadaşı Esme ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitme planı yapar ancak bundan önce babası İskender ile hesaplaşmak ister.
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