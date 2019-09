Detroit: Become Human'ın PC Tanıtım Fragmanı Yayınlandı

Şimdilik PC platformuna gelecek olan son Quantic Dream oyunu Detroit: Become Human için de zaman yaklaşıyor. Fransız geliştirici stüdyo da esas fragman öncesi bir tanıtım fragmanı ile çıktı karşımıza.

Mayıs ayı içerisinde PlayStation 4 için satışa sunulmuş olan Detroit: Become Human oyununun, GDC 2019 sırasında yapılan sürpriz duyuru neticesinde Heavy Rain ve Beyond: Two Souls ile PC platformuna da geleceğini öğrenmiştik. Haziran ayında çıkan Heavy Rain ve Temmuz ayında da bizlerle buluşan Beyond: Two Souls sonrasında sıra Connor, Kara ve Markus üçlüsünün macerasına geldi.

Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz tanıtım fragmanı yirmi sekiz saniye uzunluğunda olmasına rağmen PC platformundaki görsellik için bir fikir verebiliyor ama tam bir fikir sahibi olmak için esas fragmanın yayınlanmasını beklememiz gerekecek.

Keyifli seyirler dileriz!

2038 yılının Detroit şehrinde geçecek olan Detroit: Become Human, insansı robotlar ile insanların ortak yaşamını konu alıyor. Her ne kadar temelde insanlara itaat etmeleri için üretilmiş olsalar da, kendi hissiyatlarının farkına varmaları ile olaylar bir anda yön değiştiriyor. Senaryo akışının yine yapılan tercihlere göre değişeceği oyunda, her üç karakterin de kaderleri bizim tercihlerimize göre belirlenecek.

Detroit: Become Human PC platformunda gerçek 4K desteği sunacakken, kontrol kolunun yanı sıra klavye ve fare ile de oynamak mümkün olacak.