Detroit: Become Human Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Quantic Dream stüdyosunun piyasadaki güncel oyunu Detroit: Become Human, 12 Aralık 2019 tarihinde yani yarın Epic Games Store üzerinden satışa sunulacak. Fransız geliştirici, oyunun çıkışı öncesinde resmi sistem gereksinimlerini açıkladı.

Twitter üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, Detroit: Become Human oyununu rahatça oynayabilmek için sisteminizde en aşağı Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz veya AMD FX-8350, 4.2 GHz işlemciye, 8 GB belleğe ve NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartı bulunması gerekiyor.

Sistem gereksinimlerinin tüm detayları şu şekilde:

Detroit: Become Human En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz or AMD FX-8350, 4.2 GHz (en aşağı 6 - 8 mantıksal çekirdek önerilir)

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon HD 7950

Ekran Kartı Belleği: 3 GB veya üstü

Detroit: Become Human Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: i5-8400 @ 2.8GHz veya Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

Ekran Kartı Belleği: 4 GB veya üstü

Detroit: Become Human konusu

2038 yılının Detroit şehrinde geçen oyun, insanlar ile insansı robotların (android) ortak yaşamını konu alıyor. Gelişen teknoloji ile insansı robotlar neredeyse insanlardan ayrırt edilemez hale gelmişlerdir ama netice olarak insan ırkına hizmet etmek için üretilmektedirler. Connor, Kara ve Markus adındaki üç insanı robotun kontrolünü elimize alacağımız oyunda, dünyayı onların gözlerinden göreceğiz. Fransız geliştiricinin önceki oyunlarında olduğu gibi Detroit: Become Human oyunlarında da vereceğiniz kararların senaryonun akışına etkisi büyük olacak. Ancak bu defa çok daha ince ayrıntılar söz konusu diyebiliriz. Haliyle çok daha fazla farklı bitiş ile karşılaşacaksınız.