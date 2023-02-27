Dört Yeni Assassin's Creed Oyunu Yolda

Oyun dünyasının en büyük serilerinden biri olan Assassin's Creed, milyonlarca hayran tarafından sevilerek takip ediliyor. Bazı oyuncular bu klasik oyun formulünün artık etkili olmadığını düşünse de önümüzdeki senelerde birden fazla Assassin's Creed oyunu göreceğiz gibi duruyor.

Insider Gaming'te yer alan bir habere Ubisoft, dört yeni Assassin's Creed oyunu prototipi üzerinde daha çalışmaya başladı.

Gelecek Senelerde 8 Yeni Assassin's Creed Oyunu Göreceğiz

Ubisoft'un Mirage, Codename Red, Codename Hexe ve Codename Jade olmak üzere dört farklı Assassin's Creed oyunu üzerinde çalıştığı biliniyor. Yeni gelen bilgiler ışığında firmanın gelecek planları arasına dört yeni oyun daha eklenmiş durumda.

Oyunların şimdilik prototip aşamasında olduğu bildiriliyor. Gelen bilgilere göre önümüzdeki senelerde halihazırda açıklanan ilk dört oyun dışında 3 tam teşekküllü Assassin's Creeed oyunu ve bir VR oyunu göreceğiz.

Yeni planlamayla birlikte Ubisoft'un Assassin's Creed serisi konusunda yıllık oyun döngüsüne geri döndüğü ve çeşitli konu ve platformlarda serinin ününü kullanmak istediği belirtiliyor. Önümüzdeki senelerde çıkması beklenen oyunların gerçek veya kod isimleri ise şu şekilde: