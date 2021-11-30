Bilim İnsanlarından Uzaylı Açıklaması: Araçlarımıza Tutunup Gelebilirler

Uzayı keşfetmek için gönderdiğimiz bir araç, uzaylı organizmalarla geri dönseydi ne olurdu? BioScience isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir makalede, uzaylı organizmaların, uzayı keşfetmek için gönderdiğimiz araçlarla gezegenimize ulaşabileceği yönünde uyarılarda bulunuldu.

Uzaylılar Kendi Araçlarımızla Gezegenimize Ulaşabilir

Dünya üzerindeki göçlerimizi yakından incelediğimizde, zaman içerisinde farklı türdeki hayvanları farklı kıtalara taşıdığımızı fark etmişsinizdir. Peki benzer bir durum içinde bulunduğumuz Güneş sistemini keşfederken neden geçerli olmasın? Evet, olasılıklar küçük gibi gözüküyor olabilir ancak bilim insanları, imkansız olmadığına dikkat çekmek istiyor.

McGill Üniversitesi bünyesinde görev alan istila biyolojisi profesörü Anthony Ricciardi, "Dünyamızın ötesinde yaşam arayışı, çok da uzak olmayan gelecekte muazzam bir keşif getirebilecek, heyecan verici bir çaba ancak, artan uzay görevleri karşısında (örnekleri Dünya'ya geri getirmeyi amaçlayanlar da dahil), her iki yön için de biyolojik kirlenme risklerini azaltmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Endişeler Giderek Artıyor

Kısa bir süre önce yayımlanan başka bir makalede de benzer bir durumdan söz edilmişti. Makalenin yazarlarına göre bu tehlike organizmaların gezegenimizden uzaya gidişi (ileri kontaminasyon) ile ilgili olabileceği gibi, uzaydan gezegenimize gelişi (geri kontaminasyon) ile de ilgili olabilir. Yapılan araştırmalar uzaylı organizmaların bu yolculuktan sağ çıkma ihtimallerinin düşük olduğunu gösterse de, imkansız olmadığını işaret ediyor.

Makalede imzası bulunan isimlerden birisi olan Adelaide Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü Başkanı Phil Cassey, "Riskleri azaltmak için harekete geçmeliyiz. Bunun gerçekleşme ihtimali düşük olabilir ancak ekstrem sonuçlar taşıma potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibi bu gibi riskleri inceleyebilmek ve önleyebilmek için invasion science yani istilabilim isimli yeni bir dal önerdi. Makalenin devamında bu bilim dalının organizmaları yeni ortama sokmanın nedenleri ve sonuçları hakkında araştırma yapabileceği kaydedildi.