Yerçekimini Ortadan Kaldıran Dünyanın En Siyah Arabası

DipYourCar isimli bir YouTube kanalı tarafından yayımlanan videoda dünyanın en siyah arabası gösterildi. Gizmodo tarafından keşfedilen videoda yer alan arabanın üzerindeki siyah renk ışığın yüzde %99,4’ünü emiyor. YouTuber, siyahın üzerine küçük parlak parçacıkları da ilave ederek arabayı tamamen gökyüzüne çevirdi.

Dünyanın En Siyah Arabası Nasıl Görünüyor?

Bir YouTuber, arabanın üzerinde ışığın yaklaşık %99,4’ünü emen bir siyah boya kullandı. Bu boya, arabanın üzerine uzayın derin ve göz alıcı karanlığını aktarmayı başardı. DipYourCar isimli kanala sahip YouTuber’ın projesini hayata geçirmek için Koyo Orient Japan tarafından geliştirilen Musou Black boyasını ve siyahın üzerinde küçük parlak tanecikler oluşturmada kullanılan ZTP HyperShift Pearl’i gerektiriyordu.

Arabanın üzerine uygulanan siyah boya, karbon nanotüplerden yapılan Vantablack’i anımsatıyor. Vantablack kullanılarak değiştirilen arabalar bu zamana kadar birçok kişinin gözlerini kamaştırmıştır. Harika sanat eserleri oluşturmada kullanılan bu renkle bir sanat eseri yaratma hakkı yalnızca Anish Kapoor’a verilmiştir. Vantablack’in geliştiricisi Surrey NanoSystems’e göre estetik etki elde etmek için özel beceri gerekiyor. Kapoor görünüşe göre bu beceriye sahip olan ve dolayısıyla da rengi kullanarak bir sanat eseri ortaya çıkarma hakkına sahip olan nadir kişilerden biri.

Kapoor’un kullanım hakkı ve Vantablack’in askeri ve havacılık sektöründeki kullanımı, onu ortalama bir sanatçı veya otomobil tutkununun hayatta erişemeyeceği bir yere getirerek ona göze hoş gelen kalitede eserler yaratma fırsatı kazandırdı.

Vantablack’in çekiciliği ve popülerliği diğer sanatçıların rekabette geri kalmaması için Vantablack’in etkisine yakın boyalar geliştirildi. Bunlardan bir tanesi de Musou Black oldu. Bu siyah boya, DipYourCar’ın projesinde de görülebileceği üzere kullanım hakkı yalnızca sayılı sanatçıda olan Vantablack’in etkisini yakalamakta oldukça başarılı bir boya. Görenleri etkisi altına alabiliyor ve onları uzayın derinliklerine götürebiliyor. YouTuber’ın boyanın üzerine eklediği küçük parlak taneciklerin bu etkinin oluşmasındaki rolünü de unutmamak gerekiyor.

Arabanın görünümünü merak ediyorsanız yukarıdaki medya oynatıcıyı çalıştırabilirsiniz. Peki, siz bir YouTuber tarafından tasarlanan araba hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizi etkilemekte yeterince başarılı oldu mu? Arabanın görünümü hakkındaki tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.