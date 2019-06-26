Dying Light Resmi Olarak Türkçe Dil Desteğine Kavuştu!

Gerek birinci parti, gerekse de üçüncü parti oyunlardaki Türkçe dil desteği zaman geçtikçe artmaya devam ediyor. Bildiğiniz PC ve Xbox One için satışa sunulacak olan Gears 5'in resmi olarak Türkçe dil desteği ile geleceğini öğrenmiştik. Bizleri mutlu eden bu gelişmenin ardından bir müjde de Techland stüdyosundan geldi. Dying Light oyunu yayınlanan yeni güncelleme ile şimdilik PC platformunda Türkçe dil desteğine kavuştu!

Dying Light, 2015 yılında satışa sunulmuştu. Oyuncuların yoğun ilgisi ile karşılaşan oyun, bu neslin en beğenilen oyunları arasında yer alıyor. Üzerinden dört yıldan fazla zaman geçmiş olsa da oyuna olan ilginin azalmamasına karşılık olarak Techland de içerik desteğini kesmiş değil. Yakın bir zaman önce 1.18 versiyonlu yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Bu güncelleme ile oyunun Steam versiyonuna üç yeni dil desteği daha geldi. Bu dil desteklerinin arasında müjdeler olsun ki Türkçe de bulunuyor! Evet, Dying Light oyununu bilgisayarınızda bundan böyle Türkçe dil desteği ile oynayabileceksiniz! Eğer henüz oynamadıysanız veya ikinci kez başlamayı istiyorsanız herhalde daha iyi bir neden olamaz.

Başta da dediğimiz gibi Türkçe dil desteği şu an için sadece Steam versiyonunda mevcut ama Techland Türkçe dil desteğinin çok yakında PlayStation 4 ve Xbox One için de getirileceğini söylüyor. İlgili güncelleme yayınlandığı zaman haberimizi de güncelleyeceğiz. Yani ara ara bu haberimizi kontrol etmeyi unutmayın.

Darısı Dying Light 2 oyununun başına diyelim. Gerçi Dying Light oyununa sonradan Türkçe dil desteği getirildiyse, büyük ihtimalle ikinci oyun için de bu yönde bir çalışma vardır. Kaldı ki Dying Light 2 oyununun Steam sayfasının Türkçe olması ve E3 2019 fragmanında da Türkçe altyazı desteğiyle izlenebiliyor olması olumlu yönde bir sinyal. Gelişmeleri merakla takip edeceğiz.