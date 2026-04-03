668 TL'lik Gerçekçi Oyun Ücretsiz Oldu! Sınırlı Süreniz Var

Simülasyon oyunlarını sevenlere hitap eden bir oyun, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olarak alınabiliyor. Çok yakında yeniden ücretli hâle gelecek olan oyun, çok detaylı bir oynanış sunması ile ön plana çıkıyor. Empyrean tarafından geliştirilen yapımda yapılacak pek çok görev yer alıyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Steam'de House Flipper isimli oyun ücretsiz hâle getirildi. Yalnızca kısa bir süreliğine geçerli olan fırsat sayesinde bedava alınabilen oyun normalde 14.99 dolar fiyata satılıyor. Bu da güncel kurla 668 TL'ye denk geliyor. Elbette ki bu ücreti ödemeden oyuna sahip olmak için biraz acele etmenizde fayda var.

Gerçekçi simülasyon oyunları arasında konumlanan House Flipper'ı ücretsiz olarak için son tarih 6 Nisan 2026 olarak belirlendi. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen size ait olacak. Hemen indirmek zorunda da değilsiniz. Bir kere kütüphanenizde yer aldıktan sonra dilediğiniz zaman yükleyip oynamakta özgürsünüz.

House Flipper Fragmanı

House Flipper Nasıl Bir Oyun?

House Flipper, hayalinizdeki evi inşa edebileceğiniz harika bir oyun. Elbette ki bu ev için öncelikle para kazanmanız gerekiyor. Bunu da çevredeki sakinlerden iş alarak elde ediyorsunuz. Size pek çok görev sunuluyor. Tamir, temizlik ve daha pek çok iş yapabiliyorsunuz. Müşterilerinizi sergilediğiniz yüksek performans sayesinde etkileyerek kendi evinize geçebiliyorsunuz.

House Flipper'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD R7-260X

İşlemci: Intel Core i3 3,20GHz / AMD Phenom II X4 955 3,2 GHz

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

House Flipper'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

House Flipper'ı Kimler Oynamalı?

House Flipper, berbat görünen bir mekânı tanınamaz hâle getirebileceğiniz oyunları seviyorsanız kesinlikle göz atmanız gereken yapımlardan. Oyunun çok yüksek temposu yok. Ne kadar hareketli geçeceği tamamen sizin hızınıza bağlı. Dilerseniz her şeyi ağırdan alabilir, hayalinizdeki projeyi adım adım ama kusursuz şekilde hayata geçirebilirsiniz. Öte yandan bir şeyleri yıkmanın mümkün olduğu oyunları sevenler de mutlaka göz atmalı.

House Flipper'dan Kimler Uzak Durmalı?

Bu oyun aksiyon sevenler tarafından pek tercih edilmez. Oyunda bir yeri boyamak için bile epey uğraşmak gerekiyor. Dolayısıyla sizin için oldukça yavaş ve can sıkıcı olabilir. Tabii, bir noktadan sonra her şey bir döngüden ibaret gibi gelebilir. Eğer bunlara katılıyorsanız muhtemelen House Flipper hoşunuza gitmeyecektir.

Editörün Yorumu

House Flipper, simülasyon oyunları ile çok içli dışlı olmayan beni bile kendine çekmeyi başardı. Yorum yapacak kadar oynadım ve ilk izlenimlerim bir hayli olumlu. Özellikle duvarları yıkabilmek oldukça hoşuma gitti. Boş zamanları değerlendirmek açısından iyi bir oyun olarak görüyorum. Ücretli olmadan önce kütüphaneye eklemekte fayda var.