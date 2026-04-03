Dünyanın En İlginç Yarış Oyunu Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Şimdiye kadar pek çok yarış oyunu piyasaya sürüldü. Bunların büyük bir kısmında lisanslı gerçek arabalar mevcut ve oyunculara üst düzey bir deneyim sunuyor. Epic Games'te yeni ücretsiz olan yarış oyunu ise bunlardan biraz daha farklı. Kısa süreliğine geçerli fırsat sayesinde bedava alınabilen bu oyunda sadece bir traktörünüz var.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te Tractor Racers isimli oyun ücretsiz hâle geldi. Oyunu almak içinse sınırlı bir süreniz bulunuyor. 12 Nisan 2026 tarihinde yeniden ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihten önce kütüphanenize eklerseniz tamamen size ait olacak ve dilediğiniz zaman yükleyip oynayabileceksiniz. Bu arada oyunun normalde ne kadar değerli olduğunu öğrenmek adına fiyatına da göz atmakta fayda var.

Oyun normalde Epic'in dijital oyun mağazasında 139 TL'ye satılıyor. Rakip oyun platformu Steam'de ise bu fiyat 5.79 dolar (258 TL) şeklinde. Çok yüksek fiyat olduğu söylenemez ancak şu ana kadar zaten çok sayıda oyuna epey para harcamışsanız biraz tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Tractor Racers Fragmanı

Tractor Racers Nasıl Bir Oyun?

Tractor Racers, yarış oyunları arasında yer alıyor ama bu türde alıştığınız oyunlardan epey farklı. Oyunda 12 benzeresiz haritada sadece bir traktör kullanarak diğer oyunculara meydan okuyorsunuz. Oyunda çok çeşitli traktörler mevcut. Bunların arasından dilediğinizi seçebiliyorsunuz ama her traktör farklı özelliklerle geliyor. O yüzden oyundaki performansınız kadar traktör seçiminiz de büyük rol oynuyor.

Tractor Racers'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

İşlemci: Intel Core i3 515 7U

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Tractor Racers'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 ve üstü

İşlemci: Intel Core i5 6600K

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Tractor Racers'ı Kimler Severek Oynar?

Daha önce simülasyon oyunları oynadıysanız ve bu türe yakından ilgi duymaya başladıysanız muhtemelen bunun sebebi gerçekçi hissettirmesi. Eğer bu oyuncu kitlesinin bir parçası olduğunuzu düşnüüyorsanız Tractor Racers da pekâlâ ilginizi çekebilir. Oyunda ağırlık ve benzeri faktörler çok kritik önem taşıyor. Gerçek hayatta olduğu gibi hızınızı epey etkiliyor. Genel olarak fizik kurallarına bağlı kalınıyor. Bu da oynanışı hem gerçekçi hem zorlu kılıyor.

Tractor Racers'ı Kimler Sevmez?

Her oyunun bir alıcısı olduğu gibi tam karşısında konumlananlar da olabiliyor. Tractor Racers biraz sabır gerektiren oyun. Need for Speed tarzı serilerine benzemez. Bu tür serileri oynamışsanız bu ücretsiz dağıtılan oyun size epey yavaş gelir. Bu da çabuk sıkılmanıza neden olabilir.

Editörün Yorumu

Tractor Racers, bize muazzam grafik kalitesi sunmuyor. Gaza basarak uçabileceğimiz bir oyun da değil. Harika arabalar da yok. Genel olarak yavaş tempolu ama çekişmeli. Biraz uğraş gerektiriyor. Elbette ki çok oyunculu olsaydı daha çok kendine çekebilirdi ama tek başınıza oynarken bile eğlenmekten geri kalmadığınızı söyleyebilirim.