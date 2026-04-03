Gülmekten Oynayamayacağınız Oyun Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun dağıtıyor. Bu hafta Clone Drone in the Danger Zone isimli dövüş oyununu bedava sunan şirket, gelecek hafta da aynı türe sahip bir oyunu hiçbir ücret ödemeden oynamanıza olanak sağlayacak ancak bu seferki oyun, öncekine kıyasla çok daha eğlenceli zaman geçirmenize imkân tanıyacak.

Epic Games Gelecek Hafta Hangi Oyunu Bedava Verecek?

Epic Games, gelecek hafta Prop Sumo isimli oyunu ücretsiz verecek. Henüz piyasaya sürülmeyen oyun, 9 Nisan 2026 tarihinde yayınlanacak. Bu tarihten itibaren oyunu sınırlı bir süreliğine geçerli olacak fırsat kapsamında bedava almanız mümkün olacak. 16 Nisan 2026 tarihine kadar kütüphanenize eklemeniz durumunda ise sonsuza kadar sizde kalacak.

Prop Sumo Fragmanı

Prop Sumo Nasıl Bir Oyun Olacak?

Aksiyon oyunları arasına katılacak olan Prop Sumo, iki farklı oyun türünü bir araya getirecek. Daha önce eğer eşya olduğunuz oyunları oynadıysanız bu oyuna aşina olacaksınız. Size sunulan seçenekler arasından birini tercih edip oyuna eşya olarak başlayacaksınız. Daha sonra diğer oyuncularla karşı karşıya gelecek ve büyük bir mücadele vereceksiniz.

Oyundaki en önemli amacınız, ayakta kalan son kişi olmak. Bunun için diğer oyuncuların aşağı düşmesini sağlamanız gerekecek. Arkadaşlarınızı yendikçe skor tablosunda da yukarı doğru çıkacaksınız. Oyunda sadece itme gibi eylemlerde bulunmayacaksınız. Yükselip güçlü bir düşüş yaparak düşmanlarınızı oldukça zor durumda bırakabileceksiniz.

Prop Sumo'nun Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

8 GB İşlemci: Intel i3 / Ryzen 3

Kullanılabilir Depolama Alanı: 2 GB

Prop Sumo'nun Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

8 GB İşlemci: Intel i5 / Ryzen 5

Kullanılabilir Depolama Alanı: 2 GB

Editörün Yorumu

Bu oyunun gerçekten eğlenceli bir oynanış sunduğunu söylemeliyim. Daha önce eğer Grand Theft Auto V'in online modunu oynadıysanız buna benzer modlar olduğunu görmüşsünüzdür. Ben de GTA 5 gibi oyunlardaki mini oyunlardan görüp denemiştim. Tabii, orada eşya değil, arabayı kontrol ediyorduk. Çok oyunculu olması sayesinde özellikle arkadaşlarla oynandığında epey eğlenceli zaman geçirmenize yardımcı olacağını düşünüyorum.