EA Sports FC 27'nin Sistem Gereksinimleri Açıklandı

EA Sports FC 27'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece oyunun kasma, donma veya takılma gibi bir sorunla karşılaşılmaması için en az hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Ayrıca futbol oyunu EA Sports FC 27'nin kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da açıklandı.

EA Sports FC 27'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)

Windows 10 / Windows 11 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD RX 570 / NVIDIA GTX 1050 Ti

AMD RX 570 / NVIDIA GTX 1050 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

EA Sports FC 27'nin minimum sistem gereksinimlerinde en az AMD RX 570 veya NVIDIA GTX 1050 Ti seviyesinde ekran kartı gerekiyor. Ayrıca en az AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5 6600k işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Oyunun oynanabilmesi için Windows 10 veya Windows 10 işletim sistemi gerekiyor. Oyun ayrıca en az 8 GB RAM isteniyor.

EA Sports FC 27'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)

Windows 10 / Windows 11 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700

AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT / NVIDIA GTX 1660

AMD RX 5600 XT / NVIDIA GTX 1660 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

EA Sports FC 27'nni önerilen sistem gereksinimlerinde en az AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7 6700 seviyesinde bir işlemci gerekiyor. Oyun ayrıca AMD RX 5600 XT ya da NVIDIA GTX 1660 seviyesinde bir ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ayrıca en az 12 GB RAM isteniyor.

EA Sports FC 27 Kaç GB?

EA Sports FC 27'nin yüklenebilmesi için en az 100 GB depolama alanın gerekecek. Bilgisayarın depolama tarafında yeterli boş alan yoksa oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bunun için ister Windows'un program silme özelliğini ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu program, bilgisayarda kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlıyor.

EA Sports FC 27 Fragmanı

EA Sports FC 27'nin Fiyatı Ne Kadar?

PC Fiyatı: Steam 'de 69.99 dolar (3.313 TL), Epic Games 'te 3.499 TL

'de 69.99 dolar (3.313 TL), 'te 3.499 TL PlayStation Fiyatı: 3.999 TL

3.999 TL Xbox Fiyatı: 3.999 TL

EA Sports FC 27 Ne Zaman Çıkacak?

EA Sports FC 27, 25 Eylül 2026 tarihinde çıkacak. Oyun Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One ve Xbox Series X/S platformları üzerinden oynanabilecek. Serinin bir önceki oyunu EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2026 tarihinde satışa sunulmuştu.

EA Sports FC 27 Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği EA Sports FC 27, futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. Frostbite motoruyla geliştirilen oyunda ayrıca FC The Grounds isimli yeni bir mod bulunacak. Bu mod, NBA 2K serisindeki The City moduna benzer bir mantığa sahip olacak.

Oyuncular, oluşturdukları karakterlerle bir kampüsün içinde gezebilecek. Bu kampüsün içinde diğer oyuncularla karşalabileceğiz. Mağazalardan krampon, saç modeli veya kıyafet satın alabileceğiz. Hatta 5'e 5 sokak futbolu maçlarıan doğrudan geçiş yapabileceğiz. Oynanış tarafında da çeşitli iyileştirmeler yapılacak.

Editörün Yorumu

Futbol oyunlarını seven biri olarak EA Sports FC 27'yi uzun bir süredir merakla bekliyorum. Özellikle The Grounds isimli yeni açık dünya modunun oyunu daha keyifli hâle getireceğini düşünüyorum. NBA 2K serisindeki The City mantığını futbola taşımak, oyunu yalnızca maç yapmaktan çıkarıp sosyal bir platforma dönüştürecektir. Ayrıca bu modda sokak futbolu da yapılabilecek olması önemli bir avantaj olacak.