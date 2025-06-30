Yine Zam Geldi: Tesla Sipariş Tarihleri Belli Oldu!

Tesla Türkiye için yeni sipariş tarihleri belli oldu. Gelen bilgilere göre yeni bir Tesla sahibi olmak isteyen kullanıcıların elini çabuk tutması gerekiyor. Bunun yanında araçların sipariş bedellerine de zam yapıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Türkiye'den Model Y Almak Kolaylaşacak mı? Yeni Listeleme Takvimi Açıklandı!

Tesla’nın Türkiye’de satışa sunduğu Model Y araçları stoklara girer girmez dakikalar içinde tükeniyor. Özellikle otomasyon yazılımları (bot) kullanılarak yapılan toplu alımlar bireysel müşterilerin araca ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Tesla Türkiye envanter listeleme sisteminde önemli bir değişikliğe gitti.

LİSTELEME DUYURUSU

Daha önce 2-3 Temmuz olarak duyurduğumuz listeleme takvimimizi sizlere daha iyi bir satın alma deneyimi sunabilmek adına 4 Temmuz - 31 Temmuz arası hafta içi her gün 18:30'da bir listeleme yapacak şekilde güncelliyoruz. Giga Berlin fabrikamızda Türkiye'ye… — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) June 28, 2025

Marka tarafından yapılan açıklamada 4 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün saat 18:30’da düzenli olarak yeni Model Y envanteri sunulacağı bildirildi. Bu değişiklikle birlikte satış yoğunluğunun daha dengeli bir şekilde dağılması ve bireysel müşterilere daha adil bir sipariş süreci sunulması hedefleniyor.

Tesla’nın resmi duyurusunda şu ifadelere yer verildi: Daha önce 2-3 Temmuz olarak duyurduğumuz listeleme takvimimizi, sizlere daha iyi bir satın alma deneyimi sunabilmek adına 4 Temmuz - 31 Temmuz arası hafta içi her gün 18:30'da bir listeleme yapacak şekilde güncelliyoruz. Giga Berlin fabrikamızda Türkiye’ye üretimi önceliklendirerek daha fazla müşterimize ulaşacak olmaktan heyecan duyuyoruz.

Bu kapsamda 4 Temmuz’da yapılacak ilk yeni listeleme aynı zamanda başka bir güncellemeyi de beraberinde getirecek. Tesla Türkiye, bu tarihten itibaren sipariş ücretinin 175 bin TL olarak güncelleneceğini açıkladı. Sipariş ücreti her zamanki gibi kredi kartı ile sipariş esnasında tahsil edilecek.

Stokların dakikalar içinde tükendiği ve araçlara erişimin zorlaştığı bu dönemde yeni sistemin etkileri ilerleyen haftalarda daha net bir şekilde görülecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...