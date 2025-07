Tesla Otonom Sürüş Özelliği Türkler Gibi Araç Kullanıyor! Alay Konusu Oldu!

Tesla'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı tam otonom teslimat videosu alay konusu oldu. Özellikle İstanbul trafiğindeki Türk şoförlerin sıklıkla yaptığı hatalardan birini yapan sistem Reddit gibi platformlarda gündeme oturdu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla geçtiğimiz günlerde büyük yankı uyandıran bir tanıtım videosuyla Model Y aracını sürücüsüz bir şekilde sahibine teslim ettiğini duyurdu. Austin'deki Gigafactory tesisinden çıkan araç otoyollardan şehir içi yollara kadar hiçbir insan müdahalesi olmadan ilerleyerek yeni sahibinin evine ulaştı.

World's first autonomous delivery of a car!



This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner's home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq