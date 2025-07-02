Tesla Otonom Sürüş Özelliği Türkler Gibi Araç Kullanıyor! Alay Konusu Oldu!

Tesla'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı tam otonom teslimat videosu alay konusu oldu. Özellikle İstanbul trafiğindeki Türk şoförlerin sıklıkla yaptığı hatalardan birini yapan sistem Reddit gibi platformlarda gündeme oturdu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla'nın Otonom Teslimatında Skandal Detay: Araç İtfaiye Şeridine Park Etti

Tesla geçtiğimiz günlerde büyük yankı uyandıran bir tanıtım videosuyla Model Y aracını sürücüsüz bir şekilde sahibine teslim ettiğini duyurdu. Austin'deki Gigafactory tesisinden çıkan araç otoyollardan şehir içi yollara kadar hiçbir insan müdahalesi olmadan ilerleyerek yeni sahibinin evine ulaştı.

World's first autonomous delivery of a car!



This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner's home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq — Tesla (@Tesla) June 28, 2025

Ancak bu tarihi anın sonunda gözlerden kaçmayan bir detay tüm başarıyı gölgede bıraktı. Videonun final sahnesinde otonom Model Y'nin “Park Etmek Yasaktır – İtfaiye Şeridi” tabelası bulunan kırmızı bordürlü bir kaldırıma park ettiği görüldü. Bu tür alanlar acil durum araçlarının müdahale edebilmesi için boş tutulması gereken bölgeler.

Bu nedenle aracın bu şekilde konumlanması sadece kurallara aykırı değil aynı zamanda olası bir güvenlik riskini de beraberinde getiriyor. Görüntü Tesla’nın “tam otonom” sürüş teknolojisinin henüz yeterince güvenilir olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Söz konusu olay üzerine Dawn Project’in kurucusu Dan O'Dowd sosyal medya üzerinden Tesla’yı sert bir dille eleştirdi.

O'Dowd, “Elon Musk yine bir şovu, kamu güvenliğinin önüne koydu” diyerek aracın itfaiye şeridine yasadışı park etmesini hedef aldı. Tanıtımda yapılan bu hata özellikle şirketin PR ekibi açısından ciddi bir kontrol eksikliği olarak değerlendirildi. Öte yandan Tesla’nın otonom sürüş teknolojisi sadece bu olayla değil aynı zamanda Austin’de yeni devreye alınan robotaksi hizmetiyle de eleştiri oklarının hedefinde.

Şehir genelinde kullanılmaya başlanan bu sürücüsüz taksilerin trafikte ani duruşlar yaptığı bazı yolcuları işlek kavşakların ortasında indirdiği ve zaman zaman trafik kurallarını ihlal ettiği görülüyor. Bu durum Tesla’nın otonom sistemlerinin günlük kullanımda hala ciddi sorunlar taşıdığını ortaya koyuyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya da Tesla, Türk şoförleri gibi araç kullanıyor tarzında yorumlarda bulunarak konuyu alaya aldılar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...