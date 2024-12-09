Bezos ve Musk Dünyayı Korumak İçin Yeni Bir "Dünya" Kurmak İstiyor

Jeff Bezos ve Elon Musk, uzay projeleriyle sadece teknoloji dünyasında değil, geleceğe dair vizyonlarıyla da sıkça gündeme geliyor. İkisinin de ortak noktası: İnsanlığın hayatta kalması için Dünya’nın ötesine geçmesi gerektiğine inanıyorlar. Ama yolları farklı.

Bezos: Sanayiyi Uzaya Taşıyalım, Dünya’yı Koruyalım

Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos’a göre çözüm, Dünya’yı koruyarak insanlığın enerji ihtiyacını uzayda karşılamak. Bezos, kirletici endüstrilerin uzaya taşınması gerektiğini söylüyor. Böyle bir durumda Dünya'nın diğer canlılarla birlikte sürdürülebilir bir şekilde korunabileceğini savunuyor.

Vizyonunda ise O’Neill silindirleri adıyla anılan devasa uzay istasyonları bulunuyor. Bezos, bu istasyonların inşa edilmesi halinde insanların Dünya ve bu istasyonlar arasında rahatça seyahat edebileceğini vurgulayarak şöyle diyor:

B Planı yok, Dünya’yı kurtarmalıyız. Güneş Sistemi’ndeki tüm gezegenlere robotik sondalar gönderdik. Dünya gerçekten iyi olanı, bunu korumak zorundayız.

Musk: Uzaya Taşınmazsak Yok Olacağız

Öte yandan Elon Musk ise insanlığın Mars’a taşınmasını savunuyor. SpaceX’in kurucusu Musk, bir asteroid çarpması gibi kitlesel bir yok oluşun kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Bu yüzden yaptığı çalışmalar, Mars’a yerleşimi başlatmak ve orayı yaşanabilir hale getirmek için Starship roketleri ve özel yaşam alanları geliştirmek üzerine kurulu.

Musk, Mars’ı yeşil bir gezegene dönüştürme fikrini destekleyen bir yöntem olarak nükleer patlamalara sebep olmayı bile savunmuştu. Tabii bu, yüzyıllar sürebilecek bir olay ve Musk bunu kabul ediyor olsa da 2024'ün ilk aylarında yaptığı açıklamada, 20 yıl içinde bir milyon insanın Mars’a taşınabileceğini iddia etmişti.

Böyle Bir İhtimal Mümkün Mü?

İki iş adamının hayallerine ve günümüz teknolojilerinin ilerlediği konuma baktığımızda böyle bir şeyin en azından yakın gelecekte mümkün olmadığı kesin. George Washington Üniversitesi Uzay Politikası Enstitüsü kurucusu John Logsdon, “Bir milyon insan neden Mars’a gitmek istesin? Gidip ne yapacak, ekonomisi ne olacak?” diye soruyor.

Ayrıca Dünya’daki yaşamı korumanın Mars’ta yeni bir hayat kurmaktan çok daha kolay olduğunu söyleyen uzmanlar da var.

Uzay yarışı yalnızca idealist hayallere kapılmakla değil, iki milyarderin şirketlerini güçlendirerek servetine servet katması da demek oluyor. Musk’ın SpaceX’i, özellikle Starlink uydu sistemiyle hükümetler ve ordular için vazgeçilmez hale gelmiş durumda. Şirketin değeri 350 milyar doları bulabilir.

Bezos’un Blue Origin’i, SpaceX'e kıyasla daha yavaş büyüse de Bezos şirketin Amazon’dan bile daha karlı olacağını iddia ediyor.