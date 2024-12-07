Apple'ın 2025’teki iPhone Modellerinin İçine 5G Modem Eklenecek

Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı kendi 5G modemini 2025'teki iPhone modellerinde kullanmaya başlayacak.

Sinope kod adlı modem, 2025’teki iPhone SE 4 ve iPhone 17 Air modellerinde yer alabilir. Ayrıca bazı düşük seviye iPad’lere de bu modem eklenebilir. Ancak bu modem, Qualcomm’un şu anki modemlerinden daha düşük hızlar sunacak.

Qualcomm ve Sinope Karşılaştırması

Apple’ın modeminin, Qualcomm’un son teknoloji modemleriyle karşılaştırıldığında birkaç eksik yönü bulunuyor. Özellikle mmWave 5G desteği olmayacak, bu da modeminin sadece Sub-6 5G standardına dayanacağı anlamına geliyor. Qualcomm’un modemleri, mmWave teknolojisiyle çok daha yüksek hızlar sunuyor.

Apple’ın modemi ayrıca four-carrier aggregation (farklı operatörlerin bantlarını birleştirerek daha yüksek hızlar elde etme) desteğiyle sınırlı iken Qualcomm’un modemleri ise altı ve daha fazla taşıyıcıyı aynı anda destekleyebiliyor.

Daha Güçlü Modemler Üstünde Çalışıyorlar

2026 ve 2027 yıllarında Apple, daha güçlü modemleri görücüye çıkaracak. Bu yeni modemler, mmWave desteği, 6 Gbps indirme hızları, 6-carrier aggregation (Sub-6 için) ve 8-carrier aggregation (mmWave için) gibi gelişmiş özelliklere sahip olacak.

Bunlara rağmen Apple'ın Qualcomm seviyesine ulaşabilmesi için birkaç yıl geçmesi ve Apple'ın vaat ettiği her şeyi gerçekleştirebilmesi gerekiyor.