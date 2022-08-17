Facebook Amerika'da Siyasi Reklamları Yasaklıyor!

Sosyal medya tarihinin en büyük skandallarından birine imza atan Facebook, 2016 yılında Trump lehine Amerika seçimlerini sabote etmekle suçlanmıştı. Meta şirketinin CEO'su ünlü teknoloji dahisi Mark Zuckerberg'ün de ifadeye çağrıldığı uzun süren davalarda Facebook suçlu bulundu. Önceki seçimlerde yaşadığı sorunlar sonrasında Facebook, 2022 seçimleri için tedbirlerini hazırladı.

Geçtiğimiz günlerde gelen açıklamaya göre Facebook, 2022 yılında yapılacak olan Amerika seçimlerinin son haftasında yeni siyasi reklamların yayınlanmasını yasaklayacak.

Facebook Politikaya Bir Etkisi Olmadığını Kanıtlamak İstiyor

Donald Trump, 2016 yılındaki seçimler için İngiltere merkezli istatistik ve araştırma kurumu Cambridge Analytica ile çalışmıştı. 2018 yılında sızdırılan haberler sonrasında ise Cambridge Analytica şirketinin 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini izinsiz bir şekilde kullanarak seçim kampanyası hazırladığı ortaya çıktı. Facebook, ihmalkarlık sebebiyle dolaylı olarak seçimlere etki etmekle suçlandı.

Ağır suçlamaların ardından 2020 yılında seçim kampanyalarına karşı kısıtlama getiren ve yayınlanan reklamları çok daha detaylı incelemeye başlayan Facebook, benzeri bir uygulamayı 2022 yılındaki seçimler için de getirecek. 2020 yılında bir hafta olması beklenen siyasi reklam yasağı mart ayına kadar uzamıştı. Uzmanlar, önümüzdeki seçimlerde de siyasi reklamlara karşı Facebook'un katı bir duruş sergilemesini bekliyor.