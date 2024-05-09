WhatsApp'a Büyük Tasarım Değişiklikleri Geliyor: Yeni Renkler, Simgeler ve Dahası!

WhatsApp yıllar içinde tasarımında çok sayıda değişikliğe gitti ve son büyük değişiklik geçtiğimiz aylarda gerçekleşti. Keza şirket bu yıl uygulamanın genel tasarımını her iki platformda da aynı olacak şekilde güncelledi ve şimdi bu tasarıma bazı yeni değişiklikler daha geliyor.

WhatsApp bugün, platformunun görünümünü yeni, basit ve ulaşılabilir kılmak için güncellediğini duyurdu. Firma bunun için en dikkat çekici değişikliklerden biri olarak yeni bir renk paletine geçtiğini açıkladı.

Yeni Güncellemeyle Neler Geliyor?

WhatsApp, daha tutarlı bir yeşil palete sahip olmanın yanı sıra, nötr renklerin kullanımını da artırdıklarını ve bu sayede yeşilin uygulama genelinde nerede ve nasıl kullanılacağı konusunda daha seçici olabildiklerini söylüyor.

Uygulamadaki karanlık mod da dikkat çekici bir güncelleme alıyor. WhatsApp kontrastı artırıyor ve karanlık modu daha koyu ve daha az göz yorucu hâle getirmek için artık daha derin tonlar kullanıyor.

Bu renk ayarlamalarının yanı sıra, simgeler, çizimler ve sohbet arka planı da güncelleniyor. Artık simgeler daha yuvarlak hatlı bir stile sahip olurken, illüstrasyonlar daha eğlenceli animasyonlara sahip. Bu değişiklikleri hem Android hem de iOS uygulamalarında görebileceksiniz.

Peki siz bu değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.