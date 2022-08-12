Dev İddia: Facebook ve Instagram Kullanıcıların Hareketlerine Erişebiliyor

Facebook ve Instagram'da gördüğünüz bir web sitesini ziyaret ederseniz tercih ettiğiniz tarayıcıya değil, özel bir uygulama içi tarayıcıya yönlendirildiğinizi fark etmişsinizdir. Araştırmacı Felix Krause, bu tarayıcıların ziyaret edilen her web sitesine javascript kodunu enjekte ederek ana Meta'nın sizi web sitelerinde potansiyel olarak izlemesine izin verdiğini keşfetti.

Felix Krause, Meta'nın gördüğü ve sahip olduğu izinleri şöyle özetliyor:

"Instagram uygulaması, reklamlara tıklanırken de dâhil olmak üzere, gösterilen her web sitesine izleme kodunu enjekte eder, dokunulan her tuş ve bağlantı gibi tüm kullanıcı etkileşimlerini, metin seçimlerini, ekran görüntülerini, adresleri, kredi kartlarını ve şifreler gibi herhangi bir form girişini bile izlemelerini sağlar."

Meta Önemli Yaptırımlarla Karşı Karşıya Kalabilir

Araştırması, Facebook ve Instagram'ın iOS sürümlerine odaklanıyor. Bu önemli çünkü Apple, kullanıcıların bir uygulamayı ilk açtıklarında iOS 14.5'te sunulan Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) aracılığıyla uygulama izlemeyi etkinleştirmelerine veya uygulamadan çıkmalarına izin veriyor.

Meta, enjekte edilen izleme kodunun, kullanıcıların ATT'deki tercihlerine uyduğunu söyledi. The Guardian'a konuşan bir sözcü, "Kod, hedeflenen reklamcılık veya ölçüm amaçları için kullanmadan önce kullanıcı verilerini toplamamıza izin veriyor." dedi. Krause ayrıca Instagram ve Facebook uygulama içi tarayıcıları tarafından kullanılan yaklaşım "şifreli olsun ya da olmasın herhangi bir web sitesi için çalışıyor" dedi.

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