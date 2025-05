Far Cry 7'nin Ertelenmesine Oyunculardan İlginç Tepki

Ubisoft'un yeni nesil projelerinin ertelendiği duyuruldu. Şirketin CEO'su Yves Guillemot'un geçen hafta yaptığı açıklamaya göre Far Cry 7 ve diğer büyük oyunlar, geliştirme sürelerinin uzatılmasıyla birlikte 2027-2028 mali yılına kaydırıldı. Bu kararın arkasında ise oyunların kaliteli olmasını istemeleri.

Guillemot'un açıklaması şöyle:

Geliştirme aşamasındaki en büyük projelerimiz için daha fazla zaman tanıma kararı aldık. Böylece bu oyunların başarı şansını artırmak istiyoruz.

Oyunun Bekleyenleri Ubisoft'u Destekledi

Ubisoft, Assassin's Creed Shadows'un son başarısından cesaret aldı. Bu başarı, şirketin daha büyük yapımlara hazırlanması için gerekli olan fırsatı ve zamanı altın tepside sundu. Başta Far Cry 7 olmak üzere Prince of Persia: The Sands of Time'ın yeniden yapımı ve Splinter Cell Remake gibi uzun süredir gündemde olan projeler de ertelendi.

Ancak buna rağmen GTA 6 ertelenmesi gibi bir izdiham yaşanmadı. Mevzu bahis sadece bir oyun değil birden fazla proje olmasına rağmen oyuncular oldukça sakin ve anlayışlı yaklaştı. Reddit'teki kullanıcılar, Ubisoft'un son yıllardaki başarısızlığını vurgulayarak yeni projelere daha fazla zaman ayırmaları gerektiği fikrini benimsedi.

Bazı hayranlarsa Ubisoft'un büyük bütçeli seriler yerine küçük ve deneysel projelere yönelmesi gerektiğini savundu. Çünkü onlara göre Assassin's Creed, Far Cry veya Splinter Cell gibi serilerin kimlikleri giderek birbirine benziyor; oyunlar, Ubisoft kalıbının dışına çıkamıyor.

Ragnarök, RDR 2 Gibi Oyunlar Başarılı Olmuştu

Gecikmenin kalitenin garantisi olmadığı malum. Hazırlanmaya daha çok vakit ayıran şirketler her daim başarılı olamıyor. Duke Nukem Forever gibi fena düşüş hikayeleri hâlâ hafızalarda taze ama öte yandan Red Dead Redemption 2, God of War Ragnarök ya da The Last of Us Part II gibi yapımlar da erteleme sonrası büyük övgüler aldı.

GTA 6 da bildiğiniz üzere ertelenmişti, zira Take-Two; oyunun en kusursuz haliyle piyasaya çıkmasını istiyor. Bu sebeple yeniden ertelenebilir bile...

Assassin's Creed Shadows da defalarca ertelenmesine rağmen hayranlardan tam not aldı. Şimdi bu trend Far Cry 7 ve diğer merakla beklenen yapımlar için de devam edecek mi göreceğiz.