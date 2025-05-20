CD Project Red Oyunlarında Dev İndirim! Ucuz The Witcher 3 ve Dahası

Steam'de CD Project Red oyunları için kampanya başladı. Bu kapsamda The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, Thronebreaker: The Witcher Tales ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 25 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

En iyi RPG oyunları arasında yer alan The Witcher 3: Wild Hunt yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 29,99 dolardan (1.165 TL) 2,99 dolara (116 TL) düştü. Serideki üç oyunun yer aldığı The Witcher Trilogy ise 47,22 dolar (1.834 TL) yerine 5,72 dolara (222 TL) satılıyor.

Cyberpunk 2077 yüzde 60 oranında indirime girdi. Açık dünya RPG türündeki oyunun fiyatı 44,99 dolar (1.747 TL) yerine 17,99 dolara (698 TL) satılmaya başlandı. 86 Metacritic puanına sahip oyun bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görüldü.

RPG ve kart oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Thronebreaker: The Witcher Tales yüzde 80 oranında indirime girdi. 2018 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 14,99 dolardan (582 TL) 2,99 dolara (116 TL) düştü.

İndirime Giren CD Project Red Oyunları