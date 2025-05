Türkiye ABD'ye Batarya Satışına Başlıyor!

Enerji alanında geliştirilen yeni teknolojiler hem küresel arz güvenliği hem de yeşil dönüşüm politikaları açısından kritik öneme sahip alanlardan biri hâline geldi. Bu alandaki stratejik iş birlikleri ülkelerin üretim altyapılarını güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda teknolojik ihracat potansiyelini de artırıyor.

Türkiye merkezli Pomega, bu alanda uluslararası ölçekte dikkat çeken bir adım atarak ABD’li bir şirket için lityum demir fosfat (LFP) pil hücreleri üretimine hazırlanıyor. Peki yapılacak olan işbirliğinin detayları tam olarak neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye’den ABD’ye Batarya İhracatında Yeni Dönem!

Kontrolmatik Teknoloji’nin enerji depolama çözümleri kolu olan Pomega ABD merkezli Our Next Energy (ONE) şirketiyle yaptığı anlaşma doğrultusunda, 314 Ah kapasiteli LFP batarya hücrelerini Türkiye’de üretecek. Üretimin Ankara’daki gigafabrika üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor ve ilk fazın 2026 yılında yıllık 2 GWh kapasiteyle başlaması öngörülüyor.

Bu üretim hacminin, 2027 itibarıyla 5 GWh seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Söz konusu batarya hücreleri, doğrudan ABD pazarına ihraç edilerek ONE’ın batarya sistemlerinde kullanılacak. Üretilen bu hücrelerin başlıca kullanım alanları arasında elektrikli araçlar, şebeke ölçekli enerji depolama sistemleri ve yedek güç çözümleri bulunuyor.

Lityum demir fosfat teknolojisinin sunduğu yüksek güvenlik, termal denge ve uzun ömür avantajları sayesinde bu bataryalar hem mobil hem sabit uygulamalarda verimli şekilde kullanılabiliyor.

Bu da Pomega’nın üretim kapasitesinin yalnızca otomotiv değil enerji altyapısı ve endüstriyel kullanım alanlarında da önemli bir karşılık bulacağı anlamına geliyor. Bu iş birliği, aynı zamanda ABD’nin Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) kapsamında uyguladığı teşvik programlarına da entegre bir yapı sunuyor.

ONE’ın Michigan’da kuracağı yeni üretim tesisiyle paralel bir tedarik zinciri oluşturulması hedefleniyor. Pomega'nın Türkiye'deki üretimi, bu sayede yalnızca teknik ihtiyaçları karşılamakla kalmayacak aynı zamanda Kuzey Amerika’daki operasyonlara uyumlu ölçeklenebilir bir kaynak olarak konumlanacak.

Ankara’daki üretim hattı, ileri düzey otomasyon sistemleri ve uluslararası kalite standartlarına göre inşa edilmiş durumda. Yatırımın önemli bölümü yerli mühendislik desteğiyle yapılandırılırken, üretim sürecinde yüksek hassasiyetli kontrol mekanizmaları devreye alındı. Bu adım, hem yerli üretim kabiliyetini geliştirme hem de enerji teknolojilerinde küresel rekabette rol alma hedefini destekliyor.

Pomega ile ONE arasında kurulan bu stratejik ortaklık, Türkiye’nin enerji depolama sektöründe küresel tedarik zincirine dâhil olma kapasitesini gözler önüne seriyor. LFP batarya üretimiyle sağlanacak bu katkı, hem iki ülke arasında teknoloji odaklı ekonomik iş birliklerini artıracak hem de Türkiye’nin yüksek katma değerli ihracat alanındaki vizyonunu güçlendirecek.

Bunun yanında Togg gibi yerli projeler için de batarya noktasında teknoloji transferinin önü açılacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...