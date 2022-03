Forspoken Ertelenebilir!

Square Enix bu yıl Forspoken, Babylon's Fall ve Triangle Strategy gibi birçok farklı oyununu oyuncularla buluşturacak. İlginçtir ki diğer birçok oyununun aksine Forspoken hakkında son zamanlarda pek bir bilgi paylaşılmadı. Normal şartlarda Mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen oyun için PC ve PS5 taraflarında herhangi bir tanıtım verilmedi. Square Enix hâlihazırda Babylon's Fall'ın çıkışına hazırlanıyor olsa da Forspoken için bu denli sessiz kalmasının arkasında başka nedenler yatıyor olabilir.

Oyun sektörünün tanıdık isimlerinden biri olan AccountNGT, PlayStation oyunları açısından bu yılın oldukça iyi geçeceğini belirttiği tweetine ek olarak "Bir kaynağımdan aldığım bilgiye göre Forspoken'ın ertelenmesi gündemde. Bir sonraki PlayStation etkinliğinde resmî olarak duyurulabilir (emin değilim)." ifadesinde bulundu.

According to a source, Forspoken is delayed. It could be officially announced at that PlayStation Event (not sure). https://t.co/ymgwhJyJW3