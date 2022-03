Fortnite'dan Yapı İnşa Etme Mekaniği Kaldırılıyor

Önümüzdeki hafta Fortnite'ın Battle Royale modlarından yapı inşa mekaniği kaldırılıyor.

Fortnite oyuncularının en sık gelen taleplerinden biri yapı inşa mekaniğinin olmadığı sınırlı süreli bir etkinlikti çünkü birçok oyuncu Fortnite'ın yalnızca savaş mekaniklerinin tadını çıkarmak istiyor. Devasa yapılarla ve üsler oluşturmakla uğraşmak istemiyor.

Görünüşe göre Epic oyuncuların isteklerini dinledi ve hayata geçirmeye karar verdi. Yakın zamanda açıklanan Direniş sezonunun bir parçası olarak önümüzdeki hafta Battle Royale modundan yapı inşa mekanikleri kaldırılacak.

BUILDING IS GONE FOR A WEEK! pic.twitter.com/lmhxvqisqB