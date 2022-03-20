Önümüzdeki hafta Fortnite'ın Battle Royale modlarından yapı inşa mekaniği kaldırılıyor.

Fortnite oyuncularının en sık gelen taleplerinden biri yapı inşa mekaniğinin olmadığı sınırlı süreli bir etkinlikti çünkü birçok oyuncu Fortnite'ın yalnızca savaş mekaniklerinin tadını çıkarmak istiyor. Devasa yapılarla ve üsler oluşturmakla uğraşmak istemiyor.

Görünüşe göre Epic oyuncuların isteklerini dinledi ve hayata geçirmeye karar verdi. Yakın zamanda açıklanan Direniş sezonunun bir parçası olarak önümüzdeki hafta Battle Royale modundan yapı inşa mekanikleri kaldırılacak.

BUILDING IS GONE FOR A WEEK! pic.twitter.com/lmhxvqisqB — HYPEX (@HYPEX) March 20, 2022

Fortnite'dan Yapı İnşa Etme Mekaniği Kaldırılıyor

Bu haber ilk olarak, veri madenciliği yoluyla bu bilgiye erişen Hypex tarafından bildirildi. Hypex'e göre Fortnite'ın bu özelliği tanıtımı "Yalnızca savaşın. Yapılar yok. Yapılar yok edildi. Geri almak Direniş'e kaldı. Takımınızla birlikte atlayın ve alçak planların ortaya çıkarılmasına yardım edin." ifadeleriyle olacak.

İlginç bir şekilde bu, aslında bu sezonun sinematik fragmanında ufak da olsa gösterilmişti. Doktor Sloane'in çevredeki tüm yapıları silen bir cihazı kullandığı açıkça görülüyordu. Sezonun oynanış fragmanı gelmeden, bunun yalnızca bir tür geçici mod mu yoksa kalıcı bir karar mı olduğunu söylemek zor. Keza aynı şekilde geçici bir mod olması takdirde ne kadar süreceği belli değil. Epic şu ana kadar herhangi bir zaman aralığı vermedi ancak geçici ve kısa süreli bir mod olması bekleniyor.

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