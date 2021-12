Fransa Yeniden Kullanılabilir Roket ile SpaceX'e Rakip Oluyor

ArianeGroup isimli şirket, Fransa'nın yeniden kullanılabilir roketini geliştirmek için kolları sıvadı. Ancak Avrupa Uzay Ajansı ve Avrupa bölgesi uzay konusunda karmaşık sorunlara sahip.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, daha hızlı bir zaman çizelgesinde yeniden kullanılabilir roket geliştirerek, Avrupa'nın SpaceX ile daha etkin bir şekilde rekabet etme planını duyurdu.

Reuters'e göre Le Maire, "Avrupa ilk kez yeniden kullanılabilir bir rokete erişebilecek. Başka bir deyişle kendimize ait bir SpaceX ve Falcon 9 olacak. 10 yıl önce yapılan kötü bir stratejik seçimi telafi edeceğiz." dedi.

Yeni plan, Fransa merkezli büyük roket firması ArianeGroup'un 2026 yılına kadar Maïa adında yeni bir küçük fırlatma roketi yerine daha büyük, yeniden kullanılabilir roket geliştirmesini ele alıyor.

Teknik ayrıntılar az olsa da, Maia Avrupa'nın "Falcon 9"u olmayacak. Alçak Dünya yörüngesine 1 metrik tona kadar kaldırma kapasitesine sahip olacak ve metan ve sıvı oksijenle beslenen yeniden kullanılabilir bir Prometheus roket motoruyla güçlendirilecek.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu motor, SpaceX'in Falcon 9 roketine güç veren tek Merlin 1D roket motoruyla karşılaştırılabilir itiş gücüne sahip. Ancak SpaceX roketinde dokuz motor bulunduğundan, tamamen yeniden kullanılabilir modda olacağı belirtilen Maia'nın 15 katından daha fazlasını kaldırabilir.

