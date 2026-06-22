Bir Mağazadan GTA 6 İçin Sürpriz Kepenk İndirme Kararı!

GTA 6 ile buluşmaya beş aydan az bir zaman kaldı. Bu hafta Perşembe günü ön-siparişe açılacak olan oyun için heyecan gittikçe yükselir iken, zaman içerisinde ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Bu da yeni GTA etkisinin oyunun sektörü ile sınırlı kalmadığını bir kez daha ortaya koymuş oldu diyebiliriz.

Hatırlayacağınız üzere Norveç menşeli Komplett isimli bir elektronik firması, 19 Kasım 2026 tarihinde bir bebek dünyaya getirmiş olan çiftlere GTA 6 hediye edileceğiyle ilgili bir kampanya başlatmıştı. Yakın bir zaman önce ise Burger Motorsports isimli bir otomobil parçası üreticisi, oyunun çıkış gününde çalışanlarına izin vereceğini açıklamıştı.

Bir İşletme Daha GTA 6'nın Çıkış Gününde Kepenk İndiriyor

Burger Motorsports sonrasında, benzer bir hamle de Lübnan merkezli bir hazır yiyecek işletmesi olan Fries Lab tarafından geldi. Instagram hesabından paylaşımda bulunan restoran, 19 Kasım 2026 tarihinde müşterilere hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Sizin de görebildiğiniz üzere yapılan açıklama, GTA topluluğu açısından uyumlu görünüyor. Öyle ki yeni oyunun çıkışının uzun zamandır beklendiği ve günü geldiğinde Vice City'de halledilmesi gereken önemli işlerin olacağından bahsedilmiş. Diğer bir deyiş ile 19 Kasım 2026 tarihinde, Fries Lab çalışanları izinli olacaklar. Bu, aynı zamanda oyunun kültürel bir hadiseye dönüştüğünün ispatı da oldu.

Aslına bakarsanız, yapılan bu açıklamalar çok da şaşırtıcı değil. Çünkü, GTA 5 ile 2013 yılının Eylül ayında buluşmuştuk. GTA 6 çıktığında ise on üç yıldan fazla bir zaman geçmiş olacak. GTA: The Trilogy - The Definitive Edition haricinde, çok uzun bir zamandan sonra ilk kez yepyeni bir oyun deneyimi yaşayacağız. Bu yüzden de çıkış gününde oyun sektöründe hayat duracak ve büyük bir çoğunlukla sohbetler GTA 6 etrafında dönecek.

Editörün Yorumu

GTA 6 etkisinin ne denli büyük olduğunu benim kadar sizler de görüyorsunuz. Olay artık oyun sektörü ile sınırlı kalmaktan çıktı ve dünya geneline yayıldı. Yıllar süren özlemin de etkisi ile işletmeler çalışanlarına izin vermeye başladılar. Şüphem yok ki önümüzdeki zaman zarfında böylesi haberler ile karşılaşmaya devam edeceğiz. Bu, işletmelerin oyun sektörüne ve oyun sevdalısı çalışanlarına verdikleri önemi de gözler önüne seriyor.